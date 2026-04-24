CCOO pide a la Junta que firme lo antes posible el Plan de Vivienda, garantice la cofinanciación y participe activamente

VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha pedido a la Junta de Castilla y León que firme lo antes posible el convenio con el Estado para el desarrollo del Plan de Vivienda, garantice su cofinanciación y participe activamente en el mismo.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado que Castilla y León recibirá 378 millones de euros, es la sexta comunidad con un mayor importe asignado y cada año del plan supone una media de 75,6 millones de euros para la comunidad (frente a 25,3 millones anuales del plan anterior).

"Sin embargo, este dinero sólo llegará a la ciudadanía de CyL si la Junta de Castilla y León actúa con diligencia, compromiso y transparencia: firmando el convenio, aportando la cofinanciación obligatoria y desarrollando los programas autonómicos", ha apuntado CCOO.

El sindicato ha advertido de que vigilará "cada paso del proceso" porque considera necesario que la Junta maximice la ejecución para no perder la oportunidad que representa este plan, que permitirá "la rehabilitación de miles de viviendas, reducción de la pobreza energética y reforzar los planes destinados a ayudas directas".

Por ello, ha instado al Ejecutivo autonómico a que abandone posiciones de bloqueo y participe "activamente" en todas las reuniones técnicas bilaterales con el Ministerio durante abril y en la Conferencia Sectorial de mayo.

Asimismo, ha reclamado que fieme el convenio con el Estado "en el plazo más breve posible" para que los fondos se transfieran en el segundo semestre del año y garantice la cofinanciación autonómica del 40 por ciento (equivalente a 150 millones en los cinco años del plan o 30 al año) y que adapte las medidas a las necesidades de la Comunidad, con especial atención a zonas rurales, municipios en declive demográfico y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Finalemente Comisiones Obreras ha pedido a la Junta de Castilla y León que impulse el Diálogo Social para el diseño y desarrollo de los programas autonómicos y su seguimiento "transparente".