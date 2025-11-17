CCOO pide más plazas públicas en residencias de mayores en CyL y la reunión de la comisión de seguimiento de Dependencia

El secretario de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda; su homólga en Castilla y León, Marisol García (i), y la secreteria general del sindicato en la Comunidad, Ana Fernández. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha reclamado un incremento de las plazas públicas en residencias para mayores en Castilla y León así como la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo de Dependencia del Diálogo Social para que la Junta informe de la situación actual en esta materia en la Comunidad.

Así lo ha señalado la secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández, durante la presentación del 'Observatorio Social de las Personas Mayores' junto al secretario general de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, y su homóloga en la Comunidad, Marisol García.

Fernández ha recordado que el sindicato lleva mucho tiempo trabajando en el marco del Diálogo Social con acuerdos que han supuesto un avance en materia de Dependencia, pero ha señalado la "deriva" que hay hacia las residencias privadas por falta de plazas públicas y, en ocasiones, por la tardanza en la realización de las valoraciones correspondientes.

"Y porque no podemos olvidar que hay un negocio en torno al mundo de los mayores y es un negocio que lleva mucho tiempo poniéndose en marcha", ha añadido.

En este contexto, ha explicado que llevan "prácticamente un año" esperando la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo en materia de Dependencia para que la Junta explique "exactamente" en qué situación está la Comunidad.

En cualquier caso, considera que serían necesarias más plazas públicas, con la ampliación en las residencias existentes, la creación de nuevas o mediante conciertos.

"No queda más remedio, finalmente, que aceptar lo que suponen los conciertos, porque si no sería imposible que se pudiera estar dando una prestación pública como es esta en una Comunidad como la nuestra tan envejecida", ha explicado la secretaria general de CCOO, quien ha insistido en que cada vez se incrementa el número de plazas privadas con lo que conlleva, "de coste y de trato y de muchas cuestiones" respecto a lo que son las plazas públicas, "que cada vez son menos".

Así, considera necesario intentar mejorar la situación actual en cuanto a plazas públicas porque, ha advertido, la Comunidad cada vez está más envejecida y hace falta tomar "en serio" esta cuestión, al igual que la Sanidad ante las estimaciones que apuntan que hasta 2030 se va a jubilar el 18 por ciento de los médicos de Castilla y León, donde ya hay dificultades para cubrir plazas como en medicina de familia, sobre todo en lo que supone esta especialidad para los mayores.

OTRAS NECESIDADES

En la misma línea, ha exigido una mejora también en todo lo que tiene que ver con la ayuda a domicilio, que necesita más avances y una política "global" en la que también se contemplen las necesidades de los mayores en la Comunidad.

Así, ha reivindicado que en los presupuestos se tome "muy en serio" todo lo que tiene que ver con los Servicios Sociales y la Sanidad, así como con Educación, dada la importancia que tiene para el futuro de la Comunidad.

Fernández se ha expresado así en el marco de la presentación del Observatorio, cuyas conclusiones tratan de dar a conocer las necesidades "reales" de las personas mayores con el fin de incidir en que las políticas públicas en torno a las personas mayores "mejoren sustancialmente" respecto a lo que hay actualmente.

En este contexto, ha señalado que en materia de pensiones se ha avanzado, pero "hay que seguir mejorando" y "limitar" más la "brecha" en materia de pensiones, entre hombres y mujeres y también todo lo que tiene que ver con el mundo de los cuidados.

Por su parte, Juan Sepúlveda ha recordado que España es una de las naciones con más población mayor, lo que considera que supone también un reto y una oportunidad de empleo en un país en el que hay 9,8 millones de pensionistas.

El responsable de Comisiones ha apuntado que el sistema de Dependencia, que lleva 18 años en marcha, ha demostrado su "fortaleza" pero también que hay "deficiencias" que hay que subsanar, al igual que el sistema sanitario, dado que la población de personas mayores de 65 años supone ya el 20 por ciento de la población y se avanza hacia el 30, que ya casi alcanzan algunas comunidades como Castilla y León, Galicia y Asturias, las más envejecidas.

Sepúlveda ha destacado la mejora del sistema de pensiones con las reformas introducidas en 2021 y ha rechazado las críticas de algunos "pretendidos expertos" que señalan que se perjudica a los jóvenes en su salario, algo que considera que no tiene nada que ver y que ha atribuido a los intereses del sector privado por un "bocado muy apetitoso" como los fondos de pensiones privados. "Si le pudieran echar mano, pues tendrían ahí una cifra de negocios importante", ha agregado.

A este respecto, ha hecho un llamamiento seguir "atentos" para garantizar que las personas que se jubilen en un futuro tengan unas pensiones análogas a las que están ahora mismo financiando.

MÁS FONDOS

En cuanto al sistema de Dependencia, el secretario general de Pensionistas de CCOO ha reclamado un incremento del gasto en esta materia porque ahora supone unos 11.500 millones al año, el 0,77 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cuando para dar un mejor servicio se debería dedicar "al menos" el 1,5 o el 2 por ciento.

Además, ha apuntado como otro de los problemas del sistema las "larguísimas" listas de espera que hay desde que se pide la valoración hasta que se determina el servicio, algo que en algunas comunidades se alarga hasta casi dos años cuando la ley establece un máximo de 180 días.

En este sentido, ha coincidido con Ana Fernández en el incremento de plazas privadas en el servicio residencial, lo que considera que es un "error" porque los mayores no son "la vaca que hay que estrujar" y los precios en residencias privadas "son inasumibles".

Asimismo, ha criticado la falta de información sobre el copago de los mayores, ya que ninguna comunidad, independientemente del color político, informa de cuánto paga cada usuario.

Por otro lado, ha advertido de que al sistema sanitario "cada vez se le están viendo más las costuras", algo que ya se observó en la pandemia y que ha atribuido a la falta de financiación, que considera que debería llegar al 7,5 por ciento del PIB frente al 6,3 actual.

Juan Sepúlveda ha señalado otras de las conclusiones del Observatorio que reflejan problemas de los mayores como la soledad no deseada, que tiene "nombre de mujer y mujer pobre", la brecha digital, el maltrato de mayores o la pobreza energética.

Por su parte, Marisol García ha señalado como algunos de los problemas que tienen los mayores en Castilla y León las diferencias de la cuantía de las pensiones entre unas provincias y otras, con una media de la pensión de 1.315 euros, pero también otros aspectos como los cuidados, que en un 21 por ciento prestan los propios familiares, en su mayoría mujeres.

"Los cuidados deben ser proporcionados por cuidadores profesionales para que las mujeres se puedan incorporar al mercado de trabajo", ha afirmado García, quien también ha apuntado las listas de espera en las valoraciones de la Dependencia, que en algunos casos llegan a estar entre seis meses y un año.

Por otra parte, la secretaria de Pensionistas de Castilla y León también ha reclamado aumentar las plazas públicas en residencias, que sólo suponen el 22 por ciento del total y ha reivindicado un aumento de los presupuestos para aumentar las plazas públicas así como los centros de día.

Además, García ha censurado el precio de las plazas residenciales privadas, que oscila entre los 1.800 y los 3.500 euros en función de si se encuentran en zonas rurales o capitales de provincia, un coste muy alto para la pensión que cobran los jubilados en la Comunidad.