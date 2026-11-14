CCOO pide reforzar la Red de Protección ante aumento de vulnerabilidad social y "falta de impulso" en el Diálogo Social

Archivo - La secretaria de Mujeres y Políticas de Igualdad de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín (i), y la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO reclama reforzar la Red de Protección a las personas y familias en situación de vulnerabilidad ante el "aumento" de la necesidad y en un contexto de "falta de impulso" por parte de la Junta en el Diálogo Social, donde se negocia esta herramienta.

En un comunicado recogido por Europa Press, CCOO ha señalado que en Castilla y León más de 39.000 hogares, en los que viven 119.378 personas, reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una cifras que "evidencian la necesidad de fortalecer las políticas públicas en la Comunidad para dar cobertura a las personas que más lo necesitan".

El sindicato considera que el IMV es una "herramienta fundamental", pero "insuficiente" si no se acompaña de medidas autonómicas eficaces que "permitan garantizar unas condiciones de vida dignas y combatir la pobreza".

"La cuantía media del IMV se sitúa en 516 euros mensuales por hogar, una cantidad que, en muchos casos, no permite superar por sí sola los umbrales de pobreza", ha indicado CCOO, para pedir revisar las cuantías de la prestación y mejorar la cobertura de las políticas de protección.

En este sentido, ha demandado que se refuerce la Red de Protección de personas y familias de situación de vulnerabilidad, una herramienta enmarcada en el Diálogo Social de la Comunidad, que, sin embargo, "ha quedado relegada a un nivel de actuación mínimo, con medidas escasas y un alcance muy limitado".

"El Gobierno de Castilla y León no ha dado muestras de voluntad para retomar el Diálogo Social y recuperar el impulso de esta red", ha advertido CCOO.

En este contexto, la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín, ha urgido a las administraciones a "estar a la altura" en un momento en el que "la vulnerabilidad sigue siendo una realidad para una parte importante de la población".

Asimismo, ha señalado al impacto "desigual" de la precariedad, pues, tal y como ha expuesto el sindicato, los datos del IMV muestran que e octubre, 25.864 mujeres eran titulares de la prestación, el 65,6 por ciento del total, y, además, las mujeres representan más del 53 por ciento de las personas beneficiarias.

Además, entre los hogares perceptores, 6.908 son monoparentales o monomarentales, el 17,5 por ciento del total, lo que refleja "una realidad que evidencia las dificultades añadidas a las que se enfrentan muchas mujeres que asumen en solitario la responsabilidad económica y los cuidados de sus hijos e hijas", ha ahondado CCOO.

"La pobreza tiene rostro de mujer. La desigualdad laboral, la precariedad y la asunción mayoritaria de los cuidados hacen que muchas mujeres, especialmente las que encabezan hogares monomarentales, estén más expuestas a la vulnerabilidad. Las políticas sociales deben incorporar esta realidad y ofrecer respuestas suficientes", ha aseverado al respecto la secretaria de CCOO.

Para el sindicato, la infancia constituye otro de los ámbitos en los que resulta "imprescindible" actuar, pues en la actualidad, 49.316 niños, niñas y adolescentes reciben el IMV en Castilla y León, el 41,31 por ciento del total de personas beneficiarias. Además, la mitad de los hogares perceptores tiene menores a cargo: 20.135 familias, el 50,07 por ciento.

En este sentido, CCOO ha recordado que el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que en octubre llegó a 27.671 hogares, refuerza esta protección con una ayuda adicional por cada menor a cargo. Su alcance, también para familias que pueden percibirlo de forma independiente al IMV, permite ampliar la cobertura a hogares con rentas bajas o moderadas.

"El IMV ha llegado desde su puesta en marcha a más de 172.000 personas en Castilla y León, de las que 74.456 eran menores. Un alcance que, unido a los datos actuales, refuerza la necesidad de que la Comunidad desarrolle una política social ambiciosa, coordinada y con recursos suficientes", ha defendido CCOO.