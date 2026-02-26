CCOO presenta una demanda de ejecución de sentencia para que Sacyl negocie el solape de jornada de sanitarios

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla y León ha presentando una demanda ante los tribunales de ejecución de sentencia para que el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) negocie el solape de jornada de los profesionales sanitarios.

El sindicato, a través de un comunicado, considera que la Administración sanitaria incumple el fallo judicial que anuló los pactos suscritos en febrero de 2024 con dos organizaciones corporativas por vulneración de la libertad sindical.

El juzgado contencioso-administrativo ha dado traslado de la demanda a la Gerencia Regional de Salud, que dispone de un plazo de diez días hábiles para dar una respuesta. La sentencia original declaró que los acuerdos sobre el tiempo de transmisión de información entre turnos debieron ser objeto de negociación en la Mesa Sectorial, un paso que la Junta omitió antes de las pasadas elecciones sindicales, recuerdan.

CCOO asegura que, a pesar de la celebración de mesas sectoriales posteriores al dictado de la sentencia, la Administración no ha incluido un punto "específico" para abordar la continuidad asistencial ni su repercusión en la jornada efectiva. La organización rechaza los "acuerdos de despacho" y exige una negociación "real" que reconozca el esfuerzo de todas las categorías profesionales de Sacyl, sin discriminaciones entre sectores.

Según los cálculos del sindicato, el tiempo que los profesionales dedican a esta actividad fuera de su horario ordinario supera en muchos casos las 100 horas anuales.

CCOO reitera que todas las materias laborales que afecten al personal estatutario deben someterse a un proceso negociador efectivo para garantizar el derecho a la negociación colectiva y evitar situaciones injustas en el sistema público de salud.