CCOO reclama a las empresas "cumplir la normativa de prevención y garantizar la seguridad" tras el accidente en el CTR

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León ha lamentado el accidente laboral registrado en la madrugada de este viernes en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Valladolid y ante ello ha reclamado a las empresas "cumplir la normativa de prevención y garantizar la seguridad".

Según ha recordado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, un hombre de 40 años y una mujer de 44, que según precisan "realizaban tareas de mantenimiento en dicha instalación", resultaron heridos tras sufrir una caída a distinto nivel desde una cinta transportadora a un contenedor de desechos voluminosos durante el turno de noche.

El sindicato ha trasladado el deseo de una pronta recuperación a las personas afectadas y ha subrayado la necesidad de "esclarecer con precisión las causas del accidente".

En este sentido, CCOO ha considerado que se debe llevar a cabo una investigación "con el máximo rigor para determinar qué ha ocurrido y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse".

Además, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, ha reclamado "el máximo rigor en la investigación para depurar responsabilidades y el cumplimiento estricto de la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de las empresas, que son quien tienen la obligación de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras en los centros de trabajo".

La organización sindical ha recordado que la prevención de riesgos laborales es una responsabilidad empresarial y que el cumplimiento de la normativa es esencial para evitar accidentes.

Por ello, CCOO continuará vigilando que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar condiciones de trabajo seguras en los centros laborales de la Comunidad y recuerda de nuevo que las personas trabajadoras no pueden perder la vida donde van a ganársela con su trabajo.