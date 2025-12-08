CCOO reclamará a la Policía Municipal de Valladolid revocar una distinción otorgada al jefe de Estupefacientes detenido

VALLADOLID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Valladolid solicitará formalmente a la Jefatura de la Policía Municipal la revocación del nombramiento como Guardia Urbano de Honor concedido en 2022 al entonces jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, en caso de confirmarse los graves hechos por los que se encuentra investigado y que han motivado su ingreso provisional en prisión.

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato recuerda que el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León ha señalado que en la causa existen "indicios relevantes y pruebas fehacientes" que obligan a extremar la prudencia institucional, en opinión de CCOO.

"Hechos de esta naturaleza, si finalmente se acreditan, resultan absolutamente incompatibles con los valores y principios que deben regir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha advertido CCOO.

Han apuntado que el 22 de noviembre de 2022, la entonces intendente-jefa de la Policía Municipal anunció la concesión de dicha distinción con motivo de la celebración del Día de la Policía Municipal en un acto en el que se señaló que el nombramiento se realizaba tras haber sido "consultados los miembros del Cuerpo, oída la Junta de mandos y a propuesta de Jefatura".

Sin embargo, desde CCOO se recuerda que en este caso "ni se consultó a la plantilla ni se han hecho públicas las motivaciones que llevaron a la Jefatura a proponer esta distinción, más allá de las relaciones que mantenía con algunos mandos de la Policía Municipal, como responsable de Seguridad en el Estadio José Zorrilla en los partidos de fútbol del Real Valladolid".

La organización sindical asegura que ya había trasladado anteriormente a la Jefatura su "preocupación por la falta de transparencia y de criterios claros en la concesión de nombramientos como Guardia Urbano de Honor, tanto en este como en otros casos recientes".

Consideran que una distinción "de tal relevancia debe estar sustentada en méritos objetivos y en una trayectoria ejemplar, y no puede verse comprometida por decisiones poco fundamentadas o carentes de justificación pública".

CCOO cree "imprescindible" que, en defensa de la credibilidad institucional y del prestigio de la Policía Municipal de Valladolid, se adopten las medidas oportunas en caso de que los hechos investigados se confirmen, "incluida la revocación inmediata del nombramiento".