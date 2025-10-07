CCOO tacha de "irresponsable" a Carnero por "bloquear la integración y alimentar la quimera del soterramiento"

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Valladolid ha denunciado la "grave irresponsabilidad" del alcalde Jesús Julio Carnero por "bloquear la integración ferroviaria y seguir alimentando la quimera del soterramiento".

A través de un comunicado, el sindicato apunta a que la consecuencia "más grave" de la postura del regidor es que ha abocado "a la inminente" disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), y señala a Carnero por "romper los compromisos vigentes, frenar la economía local y poner en riesgo inmediato inversiones e infraestructuras que podrían estar ya en marcha".

"Se pierden los tres pasos de Ariza, fundamentales para conectar con seguridad la Ciudad de la Comunicación, la zona de Cuarteles, La Farola y La Rubia; se frena la unión peatonal entre Pajarillos, Vadillos y el centro, se paraliza la sustitución del viaducto del Arco de Ladrillo por un túnel moderno, y se deja en el aire la nueva estación de autobuses intermodal. Todo esto impide avanzar hacia una Valladolid amable, cohesionada y sostenible, donde la movilidad y el espacio público estén al servicio de la ciudadanía y no de los cálculos partidistas", detalla el sindicato.

Para CCOO, el único proyecto "viable" es la integración ferroviaria en superficie, acompañada de un corredor de cercanías entre Medina, Valladolid y Palencia, con frecuencias inferiores a media hora.

Este modelo, para el sindicato, no solo "mejoraría" la movilidad y el acceso al empleo, sino que generaría "cientos de puestos de trabajo directos e indirectos durante las obras y dinamizaría la economía local, revalorizando los barrios y atrayendo nueva actividad industrial y logística".

"Además, permitiría consolidar a Valladolid como el principal nodo de comunicaciones hacia el norte de España, un papel estratégico que se perdería tanto con el soterramiento -por su menor capacidad de vías- como ahora, con la paralización de la integración. Es decir: ni soterramiento ni integración, un perder-perder que deja a la ciudad sin futuro. El alcalde está siendo como el perro del hortelano: ni come ni deja comer", ha añadido.

Y con esa actitud, CCOO considera que "hipoteca el futuro de Valladolid, bloquea su desarrollo y condena a la ciudad a perder su posición estratégica, su potencial, dinamismo y su esperanza".

"Hablar del soterramiento a estas alturas, con un coste que superaría los 8.000 euros por cada vecino y que requeriría más de 30 años para completarse si fuera técnicamente posible, es una burla a la ciudadanía y una falta de respeto a la inteligencia colectiva de Valladolid. La ciudadanía de Valladolid no es ingenua y sabe que esta deriva solo conduce a la parálisis, la pérdida de oportunidades y el aislamiento", finaliza.