CCOO y UGT acusan a la Junta de "echar balones fuera" con el Zambrana y piden que "fiscalicen" a la adjudicataria

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han acusado a la Junta de "echar balones fuera" con la situación del Centro de Menores Zambrana de Valladolid, al tiempo que le han reclamado que "fiscalice" a la empresa adjudicataria y consensúe con los trabajadores las medidas para poner freno a una situación "insostenible".

Los dos sindicatos se han concentrado frente a la puerta del centro para protestar "por las últimas agresiones sufridas por los trabajadores y la inacción de los responsables de la empresa y de la administración autonómica".

"La situación es totalmente insostenible desde que entró esta empresa. Cada vez se están dando peores condiciones de trabajo y, aparte de eso, están aumentando el número de agresiones. No hay una respuesta contundente. Al final somos nosotros los que tenemos que ir siempre a denunciar. Mucha gente no quiere hacer esto por el problema que ello conlleva, que es exponerte a dar tus nombres en un juzgado. Y eso hacerlo la Junta y la empresa", ha argumentado el delegado de UGT José María González.

El sindicalista ha criticado a la consejera y vicepresidenta Isabel Blanco por delimitar la situación a una relación entre "trabajadores y empresas". Palabras que para el representante de UGT sirven a la Junta para "echar balones fuera". "La Junta se encarga de fiscalizar y si no lo hace, la empresa puede hacer lo que quiera. No se trata de aportar dinero en soluciones ineficaces, se trata de sentarse con los trabajadores y también con la empresa para solucionar todo esto", ha apostillado.

Por su parte, la delegada de CCOO, Ana Román, ha demandado que se "profesionalice el sector". "Es un trabajo que lo lleva implícito, hay que ser profesionales y buscar profesionales, no contratar por contratar. No se está llegando a las ratios y ahora mismo, personal de más de 10-15 años de antigüedad en el centro no llegan a 25", ha zanjado.

De ahí que concluyan en que sí es un problema de la Junta para reiterar de que debe fiscalizar si la empresa "cumple o no la licitación".