CCOO y UGT al futuro Gobierno de CyL: "Nos van a volver a tener enfrente" ante la segregación y el racismo

Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo presentan el manifiesto del 1 de Mayo - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, han advertido este miércoles al futuro gobierno de Castilla y León, previsiblemente formado por PP y Vox, de que volverá a tener enfrente a los sindicatos en defensa de la democracia y de los derechos de todas las personas y en contra de cualquier intento de "institucionalizar la segregación, el racismo, la desigualdad y la xenofobia", como, según han lamentado, se ha materializado en los acuerdos de gobierno en Extremadura y en Aragón.

Este será alguno de los mensajes que trasladarán CCOO y UGT en las 14 manifestaciones conjuntas que llevarán a cabo en Castilla y León con motivo del 1 de Mayo bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia' en las que han llamado a la movilización para trasladar un "mensaje rotundo y contundente a la extrema derecha y a la derecha" ante cualquier intento político que suponga "señalamiento, discriminación o recorte de derechos" de la clase trabajadora, con independencia de su lugar de nacimiento.

"Rechazamos firmemente que haya un acuerdo del Partido Popular y de Vox en Castilla y León, aquí ya lo hemos vivido, ya lo tuvimos y lo conocemos", ha aseverado Ana Fernández de los Muros que ha vuelto a insistir en la necesidad de reflexionar sobre un acuerdo que dará entrada en el Gobierno de Castilla y León "a quienes niegan la igualdad, a quienes niegan los derechos de las mujeres y a quienes destruyen la democracia".

Fernández de los Muros ha cuestionado además la "bajeza ética y moral tremenda" de plantear en los acuerdos de gobierno una reducción de la financiación a las entidades sociales que apoyan a las personas inmigrantes y a los más vulnerables y ha advertido de que los sindicatos serán "el dique de contención" en defensa de los derechos.

"Nos van a tener enfrente ante cualquier intento de segregación y de discriminación", ha afirmado por su parte Óscar Lobo que ha apelado al el artículo 10 de derechos de los extranjeros del Estatuto de Autonomía para recordar a PP y a Vox que el pasado 14 de abril "juraron con solemnidad" cumplir y respetar la norma básica de convivencia de Castilla y León.

Los secretarios autonómicos de CCOO y UGT han realizado una defensa expresa de la población inmigrante y han recordado que Castilla y León no tiene ningún problema con la población foránea que representa el 12 por ciento de la población de Castilla y León con una edad media de 34 años "que quiere quedarse", han apostillado.

"La inmigración no es un delito, explotar sí lo es", ha zanjado Lobo que, como Fernández de los Muros, ha aplaudido el proceso de regularización extraordinaria que puede beneficiar en torno a 30.000 trabajadores en la Comunidad y que "parará los pies" a quienes que pretenden hacer negocio con la precariedad y con el miedo a través de la "explotación laboral", con el ejemplo del caso denunciado ante la Inspección de Trabajo en Burgos.

Fernández de los Muros y Lobo han planteado un 1 de Mayo "muy reivindicativo" en el que ven "suficientes motivos" para salir a la calle en defensa de la democracia y de los derechos de la clase trabajadora, entre ellos la "urgente" aprobación del Real Decreto sobre el registro horario que ponga fin al "doble fraude" salarial y a la Seguridad Social que suponen las más de 150.000 horas extraordinarias no pagadas en la Comunidad Autónoma.

También han llamado a romper un modelo de Comunidad "asentando en condiciones laborales y salariales más precarias que el resto de los trabajadores de este país" y han recordado que en Castilla y León se trabajan dos días más que la media pero se cobra menos.

Por último, han advertido de que la Democracia "se está tambaleando en el mundo entero", han lamentado la "creciente inestabilidad" que suponen las guerras en Ucrania, Gaza o Irán, y han pedido que el 1 de Mayo sea "un clamor para decir alto y claro no a la guerra" y para exigir paz y "parar los desmanes que se están produciendo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca".