CCOO y UGT piden a los ayuntamientos que hagan planes de empleo propios sin esperar a la Junta

Andrés (i), Tudanca (c) y Temprano (d) tras la reunión. - EUROPA PRESS

Tudanca critica que no se hayan convocado planes por importe de 32 millones por la "parálisis" del Ejecutivo

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han pedido a los ayuntamientos y las diputaciones que hagan planes de fomento del empleo propios "sin esperar" a la Junta de Castilla y León ante el incumplimiento de los acuerdos del Diálogo Social, que impiden que cerca de 3.500 o 4.000 personas sean contratadas por entidades locales ante la falta de convocatorias del Ejecutivo autonómico.

Así lo han señalado los secretarios generales de UGT y CCOO Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, tras una reunión mantenida con alcaldes socialistas de municipios de más de 20.000 habitantes y representantes de la Diputación de León, la única en la que gobierna el PSOE. En el encuentro ha estado también el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca.

La reunión tenía como objetivo avanzar en el Diálogo Social local, por un lado, pero también analizar la situación surgida con los planes de empleo local, que supone la contratación de unas 10.000 personas y más de la mitad no han sido convocados, con lo que entre 3.500 y 4.000 personas podrían tener un empleo y no lo tienen, algo que han lamentado los alcaldes, ha explicado Vicente Andrés.

El líder de CCOO en la Comunidad ha señalado que los ayuntamientos contaban con eso porque está acordado y presupuestado y ahora se encuentran con el problema de que no pueden contratar a gente ante lo que supone un "incumplimiento" que genera "preocupación" de "por dónde pueden venir las cosas".

En este sentido, ha criticado que no se respeten los órganos de representación y se saquen convocatorias sin el procedimiento establecido.

Por ello, han trasladado a los ediles que hay que poner en marcha planes empleo local "todo lo que se pueda" financieramente para cumplir el compromiso porque "son muy importantes", se desarrollan en ayuntamientos que complementan los fondos de la Junta.

Vicente Andrés ha apuntado que si se hubiera contratado a las 10.000 personas que se contemplan los datos del desempleo serían inferiores y ha dudado si también "se juega a esas cosas".

"Como se viene a destruir todo lo conocido y a construir una nueva sociedad que nadie sabe cómo es y que está indefinida y que somos un piso piloto aquí en Castilla León, que vamos a hacer una nueva sociedad del conjunto de España", ha aseverado.

DINERO PRESUPUESTADO

En la misma línea se ha expresado Faustino Temprano, quien ha incidido en que el problema no es el dinero, que no han recibido los ayuntamientos y las diputaciones, porque está presupuestado en el ejercicio 2022, sino que es un problema "de ejecución".

El secretario general de UGT ha insistido en que está "acordado" cómo tiene que funcionar esta cuestión y los alcaldes han mostrado su preocupación por que no hayan salido estas convocatorias, que afectan a más de 3.500 trabajadores y ha pedido que los ayuntamientos convoquen los planes con su propio presupuesto.

Además, Temprano ha apuntado que estas personas pertenecen a los colectivos "más necesitado" porque son mayores de 55 años o perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, que son los dos colectivos en los que más preocupa encontrar un puesto de trabajo y peor lo están pasando, "es otro tema negativo añadido a las no convocatorias de los planes".

Asimismo, ha apuntado que han hablado también sobre un problema que no estaba resuelto y ahora sí gracias al Servicio Público de Empleo Estatal, "único organismo capaz de resolver este problema", que es ver qué contratos se pueden hacer para estos planes tras la reforma laboral, que no es necesario que sean fijos discontinuos o fijos sino dentro de los 18 meses que marca legislación. "No hay excusa para que ninguna administración pueda sacar con sus propios presupuestos la contratación", ha afirmado.

En concreto, los sindicatos han concretado que se han publicado cuatro programas (ELTUR, ELMET, MINEL, LUX) por importe de poco más de 19 millones de euros y faltan por hacerlo otros ocho (PREPLAN, EXCYL, JOVEL, MAYEL, PEA, AIR, ELEX y AIO) por un importe que suma 32 millones de euros.

En este contexto, el líder de UGT ha reiterado su crítica al gobierno de la Junta y sobre todo al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, que lleva el Papecyl y estos programas, por no convocar ninguna reunión y, "por la puerta de atrás", hacer convocatorias que corresponden al Diálogo Social como las bases de las ayudas a los ERTE publicadas este jueves en el Bocyl que ha modificado el consejero "por el artículo 33", aunque ha reconocido que son mejores que con la anterior consejera de Ciudadanos.

"Pero se ha saltado todos los mecanismos, no han convocado una reunión del Papecyl", ha matizado Temprano, quien ha expresado el temor de que en el futuro sigan actuando así.

POTENCIAR EL DIÁLOGO LOCAL

Otro de los objetivos de la reunión ha sido abordar la situación del Diálogo Social en el ámbito local, que está "avanzado" en Burgos, Segovia y Valladolid pero que se ha pedido que se potencie para luego ya marcar los ritmos de negociación.

A este respecto, Faustino Temprano ha señalado que, aunque lo principal son las políticas de empleo, hay otras "dimensiones" marcadas por los fondos europeos en las que actuar como la digitalización, la igualdad, la salud laboral, etcétera. "Que tengan presente que no sólo firmar acuerdos sobre el papel, sino que dentro de los presupuestos de corporaciones locales tiene que haber partidas económicas que los desarrollen", ha advertido el responsable de UGT, quien ha señalado que es el "momento oportuno" para abordar estos asuntos porque a partir del mes de septiembre los ayuntamientos plantearán sus presupuestos para 2023.

Sobre esta cuestión, Vicente Andrés ha incidido en que el PSOE gobierna muchos municipios y puede garantizar en ellos todo este proceso de "construcción, de diálogo, de avance social", para que se produzca en el marco local, donde se pueden dirimir muchas políticas sociales y ha señalado la necesidad "impulsar y ensanchar" el Diálogo Social local en momentos "en los que la sociedad y la situación lo requieren".

Por su parte, tras la reunión Luis Tudanca ha incidido en los "ataques" contra el Diálogo Social tras el deterioro que ya sufrió la pasada legislatura y que se está "consumando" en la presente "atentando" contra una "de las mejores cosas" que tiene Castilla y León.

Por ello, ha incidido en que una de las cosas que se perseguían en la reunión era "defender y fortalecer" el Diálogo Social frente a estos "ataques" y defender su papel "esencial" en la construcción de la Comunidad.

Tudanca, quien ha recordado que el Diálogo Social no tiene que ver "con subvenciones" sino que ha supuesto buena parte de avances sociales y económicos, ha criticado que el Ejecutivo autonómico tenga paralizados los planes de empleo local por su "parálisis", cuando es la "palabra dada" por el presidente de la Junta y no se han convocado por importe de unos 32 millones de euros.

Por otra parte, en cuanto al segundo objetivo de la reunión, el impulso del Diálogo Social local, ha expresado el compromiso de los ayuntamientos gobernados por socialistas de extender, potenciar y ampliar los acuerdos, para lo que se convocarán mnuevas reuniones en próximas semanas y meses.

Todo ello, ha subrayado, en un momento complicado en el que los ciudadanos están pidiendo diálogo, consenso y acuerdo, para lo que considera que no hay "mejor instrumento".