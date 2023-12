CCOO y UGT piden a Mañueco "cesar a la extrema derecha por estar fuera de la legalidad" y suponer "retroceso" para CyL

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Centenares de afiliados a los sindicatos CCOO y UGT han exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "cesar a la extrema derecha" del Gobierno autonómico al estar "fuera de la legalidad" y suponer un "retroceso" para Castilla y León.

Así lo han reclamado, en declaraciones recogidas por Europa Press, los responsables de ambos sindicatos, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, durante la concentración convocada en las Cortes coincidiendo con la segunda jornada del pleno.

Temprano ha recordado que hace un año ambos sindicatos ya se manifestaban en contra de los presupuestos que se iban a aprobar, y que hoy lo vuelven a hacer para pedir a Mañueco que "cese al consejero de Empleo y que el partido de Vox salga del propio Gobierno". "Creemos que el Partido Popular puede gobernar perfectamente en minoría", ha apostillado.

El responsable de UGT ha acusado a Vox de "acabar" con el Diálogo Social. "Estamos convencidos de que si Vox sigue en el Gobierno de la Junta, no es que vayamos a avanzar, sino que seguiremos retrocediendo", ha incidido para denunciar que la Comunidad es la "última" que no tiene aprobados los presupuestos, algo que a su juicio no se puede permitir una autonomía con tantas "necesidades".

Si bien no se ha mostrado "optimista" con que esta reivindicación sea atendida por el presidente de la Junta, sí le ha pedido una "reflexión seria". "Esta Comunidad Autónoma no se merece un Gobierno de coalición donde Vox sea el que marque las políticas más importantes", ha zanjado.

Por su parte, Vicente Andrés se ha arrogado la "legitimidad" que dan las urnas a las organizaciones sindicales para pedir a Mañueco el cese "del conjunto del Gobierno en la parte de la extrema derecha".

El responsable de CCOO ha recordado que la "extrema derecha" gobierna con "plena impunidad", "incumpliendo las leyes", refiriéndose a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el calendario de festivos. "Campan a sus anchas por Castilla y León y no cumplen la legalidad", ha subrayado.

De ahí que considere un momento "idóneo" para que el presidente de la Junta disuelva las Cortes y convoque elecciones, como hizo hace un año "vía tuit". "Si en aquel momento lo hizo, ahora debería hacerlo con más razón, porque, en estos momentos, el vicepresidente y el consejero de Empleo están haciendo una tarea muy negativa para Castilla y León. No hay expectativas de vida interesantes para nuestra comunidad y necesitamos un proyecto nuevo, un gobierno nuevo, que saque a la extrema derecha, que es, digamos, la parte más negativa que en estos momentos tenemos en Castilla y León", ha concluido.

También se han sumado a la concentración el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, y el procurador de Podemos, Pablo Fernández. El líder socialista le ha pedido a Mañueco que elija estar "del lado de los trabajadores, del crecimiento de las pensiones, del empleo, del Diálogo Social, o del lado de los fascistas". "Eligió hace dos años, pero no podemos seguir más tiempo en manos del señor García-Gallardo, del señor Dueñas, del señor Veganzones... no podemos seguir más tiempo en manos, en definitiva, del señor Abascal, que es el que dirige los destinos y el que maneja los hilos del gobierno de Castilla y León", ha lamentado.

Por su parte, Pablo Fernández ha lamentado que el PP siga gobernando con la "ultraderecha", para reclamar respeto "a la democracia, a los sindicatos que están siendo atacados y vilipendiados por parte del Gobierno de Vox y el Partido Popular". "Respeto a las mujeres, al colectivo LGTBI, a las personas con discapacidad, a los migrantes... En definitiva, respeto a los principios básicos de la democracia que, día sí y día también, están siendo socavados y atacados por parte del Gobierno de Mañueco y Vox", ha finalizado.