CCOO y UGT ven un "insulto" la ausencia de Vázquez y plantean subir el tono de protestas sin descartar la huelga

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han considerado hoy un "insulto" que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, no les haya recibido, al tiempo que advierten de que tendrán que "subir el tono" de sus reivindicaciones sin descartar una nueva huelga.

"A lo mejor hay que ir subiendo un poco el tono, porque si salimos a la calle y nos dicen que estamos desfasados... Habrá que plantearse otras cosas, claro", ha advertido la vicesecretaria regional de Políticas Públicas de UGT, Antonia Isabel Guerrero, que junto a la secretaria regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Ana Rosa Arribas, y el portavoz de las plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León, Antonio Herrero, han mantenido con la directora de la Gerencia Regional de Salud, Violenta Martínez.

Desde CCOO han lamentado la ausencia del consejero al entender que es el "máximo representante político" para atender sus reivindicaciones. No obstante, han trasladado a la Gerencia que se cree un órgano para abordar los problemas de la Atención Primaria y de la Atención Hospitalaria" y se empiece a "trabajar".

No obstante, Arribas ha dudado de que esa petición cristalice porque, según les han transmitido, la Consejería sigue "mandatos políticos". En este sentido, la representante de UGT ha reconocido "buenas palabras", pero ahora demanda que se conviertan en "hechos".

"Yo creo que aquí se trata de voluntad política", ha insistido para recordar que, a su juicio, la Sanidad de Castilla y León tiene "problemas" como el déficit de profesionales sanitarios, las listas de espera o la atención en el mundo rural. "No estamos desfasados", ha analizado, en alusión a las críticas que la gerente del Sacyl realizó tras la manifestación del pasado mes de marzo.

De ahí que haya asegurado que "a lo mejor" era el momento de ir "subiendo el tono de las reivindicaciones" sin descartar la huelga. "Habría que mirarlo desde el punto de vista social y profesional, porque la huelga afecta a la ciudadanía y a los sanitarios", ha argumentado para cargar contra el consejero por no recibirles, al igual que ha hecho su compañera de CCOO. "Si no viene el consejero no me reúno más. Lo tengo claro. No nos pueden hacer perder más el tiempo porque nosotros representamos a profesionales y a la ciudadanía. Me parece un insulto que no venga porque no nos reunimos para protestar, lo que queremos es buscar soluciones reales", ha zanjado.

Por su parte, Antonio Herrero, que formó parte de la Comisión Mixta de Transferencias de las Competencias de Sanidad como ha recordado y que votó "en contra" al advertir de las particularidades de la Comunidad, ha reivindicado una "interlocución abierta y directa" con la Consejería para atajar el retroceso en "muchas cuestiones" que, a su juicio, provocan "un prejuicio enorme" en la "garantía de la salud" del ciudadano.