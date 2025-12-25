CCOO y UGT ven necesario trabajar más para evitar el acoso hacia las mujeres y piden al PSOE que ponga soluciones

VALLADOLID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT de Castilla y León coinciden en la necesidad de que hay que trabajar más para evitar el acoso hacia las mujeres, sobre todo en el ámbito laboral, ante conductas que permanecen en la sociedad e incluso se plantean como un problema estructural.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, respectivamente, se han expresado así en referencia a los casos de acoso a mujeres que se han denunciado en el seno del PSOE, al que han pedido que tome medidas, al tiempo que han reconocido que este tipo de conductas se pueden producir en cualquier organización y en los entornos laborales.

En este marco, Óscar Lobo ha señalado que ante todo el trabajo que se lleva a cabo y las diferentes acciones en pro de la mujer todo se "desmorona" en cuestión de meses y se acaba por descubrir "que hay un tipo de violencias hacia la mujer que es un problema estructural" que se da en las empresas, en los partidos políticos y en todos los ámbitos de la sociedad.

A este respecto, ha asegurado que el sindicato lo percibe y lo ve "constantemente" en los centros de trabajo, donde también se da el acoso sexual y considera que "está implantado" en la sociedad, pero de lo que se trata es de ver "cómo se responde ante esta cuestión", por lo que "todavía queda mucho por hacer".

Así, ha pedido "claridad" y "transparencia" y ha reclamado un compromiso para combatir todo tipo de violencias contra la mujer, lo que no pasa "en ningún sentido por negarlo" y hay una parte de la sociedad que lo hace, algo que es "preocupante".

Lobo ha incidido en que hay datos que indican que se ha incrementado el número de denuncias de todo tipo en esta materia, probablemente porque antes se "ocultaban y se escondían" y cree que está bien ser conscientes de que existe un problema "estructural", algo que se pone en evidencia cuando prácticamente odos los días acaba perdiendo la vida una mujer víctima de la violencia machista.

"Hay que responder de forma decidida, contundente pero que el primer paso no pasa por negarlo, no pasa por decir ante un caso de violencia que ha tenido un divorcio duro o difícil", ha aclarado el secretario autonómico de UGT.

Por ello, ha pedido al PSOE que ponga todos los elementos para solucionarlo y haga una labor "ejemplarizante" y que realmente "demuestre su compromiso con el feminismo".

TRABAJO POR HACER

En la misma línea, Fernández de los Muros considera que además el PSOE debería hacer un análisis interno de su propio partido y ver por qué ahora salen estos casos, que han saltado como una "bomba" en lo que supone una cuestión "gravísima".

La máxima responsable de Comisiones en la Comunidad ha apuntado que el PSOE tiene sus protocolos, al igual que su sindicato, y cree que cualquier organización, sea feminista o no, debería tenerlos para que se pueda "cumplir" y todo el mundo sepa "las reglas del juego".

Sin embargo, considera que probablemente "sigue habiendo también mucho trabajo que hacer por delante", algo en lo que está Comisiones, ante lo que tiene que ver con los "micromachismos" en el mundo del trabajo, algunas cuestiones que muchas veces no se visibilizan como un acoso y actuaciones de los hombres que sí lo son.

"Ahí hay que trabajar más intensamente", ha apuntado Fernández de los Muros, quien ha pedido al PSOE que ponga remedio lo antes posible a este tipo de conductas, que cree que probablemente ocurra en todas las grandes organizaciones, también en el PP, aunque "no salgan a la luz" muchas veces por la dificultad de que las mujeres se atrevan a "dar el paso" y visibilizar lo que les está pasando.

"Eso también hay que tenerlo en cuenta, que nosotros también trabajamos en esto del acompañamiento para que se atrevan a denunciar", ha asegurado.