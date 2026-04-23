CCOO ve un "error tremendo" que la Junta recurra al TS la regularización de inmigrantes

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Ana Fernández y Óscar Lobo, respectivamente, en Villalar de los Comuneros - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha asegurado que el sindicato será "dique de contención" contra las "políticas reaccionarias del posible gobierno de coalición" de PP y Vox en la Comunidad, al tiempo que ha tachado de "error tremendo" que la Junta vaya a recurrir ante el Tribunal Supremo la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en el marco de su visita a la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros con motivo de la celebración del Día de Castilla y León, donde ha resaltado la importancia de reivindicar "hoy más que nunca" el valor de la fiesta como "símbolo de las libertades y de la democracia de la Comunidad".

"Como ya hemos vivido un Ejecutivo de coalición con la extrema derecha en Castilla y León tenemos que advertir de que vamos a ser dique de contención en todo momento contra las políticas reaccionarias del posible gobierno de coalición", ha subrayado.

En este sentido, ha aseverado que Castilla y León "no se merece un gobierno con la ultraderecha" y un "retroceso" en derechos, al tiempo que ha señalado que la Comunidad tiene "grandes desequilibrios" al contar con un alto nivel de despoblación, sobre todo en el ámbito rural, por lo que ha pedido impulsar la vivienda.

A este respecto, la secretaria autonómica de CCOO ha recordado que el miércoles se aprobó el Plan Estatal de Vivienda, de forma que Castilla y León podría recibir 378 millones, 277 más que en el anterior plan y ha criticado que de "momento lo que haya es un rechazo".

Por otro lado, se ha referido a que "Castilla y León necesita a las personas para que haya futuro", ha sostenido, para después detallar que casi el 14 por ciento de la población que vive en la Comunidad son personas inmigrantes que trabajan en todos los sectores de producción. "Son imprescindibles y tienen todos los derechos para poder estar aquí", ha expresado.

Por esta razón, ha aseverado que es una "vergüenza" que en los acuerdos de Extremadura y Aragón se hable de las prioridades nacionales en vez de hablar de lo que le interesa a Castilla y León. "Esto de la prioridad nacional, de que no puedan acceder las personas inmigrantes a las ayudas, es de una bajeza ética y moral increíble", ha apostillado.

En relación con esta cuestión, ha mostrado su "rechazo" a las políticas ideológicas de rechazo hacia los inmigrantes, un punto en el que ha hecho referencia al proceso de regularización que está en marcha y que va a recurrir la Junta de Castilla y León.

"Yo creo que eso es un error tremendo porque el proceso de regularización pretende que las personas que ya están aquí trabajen con los mismos derechos y en una situación legal", ha sostenido, por lo que ha criticado la postura de la Administración autonómica.

En los mismos términos, ha reivindicado un "futuro digno" para Castilla y León. "No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos de la ciudadanía en la igualdad", ha concluido.