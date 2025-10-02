Cearcal inaugura mañana una exposición de joyería contemporánea con 30 artistas de 18 países

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (Cearcal) inaugura este viernes, a las 19.00 horas, 'Benefactum. I Muestra de Joyería Contemporánea Internacional', una cita que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre y que reunirá en Valladolid a 30 autores de dieciocho países, comisariados por el joyero vallisoletano Salvador Vico Galán.

La muestra supone la primera ocasión en que la ciudad acoge una panorámica de esta magnitud dedicada a la joyería contemporánea, con obras que exploran los límites de la orfebrería, el diseño y el arte, señala el centro a través de un comunicado.

"El conjunto exhibe la fuerza de un lenguaje artístico que trasciende lo ornamental para convertir cada joya en un espacio de investigación y experimentación, con materiales tan diversos como plata, vidrio, turba, cerámica, fibras naturales, resinas epoxi, papel, bronce, algodón o plásticos reciclados, trabajados mediante técnicas que van desde la orfebrería y el esmalte al fuego hasta el termomodelado o la incrustación de piedras y pigmentos", detallan los organizaciones.

El título de la muestra, Bene Factum -lo bien hecho-, resume el espíritu que impulsa la iniciativa. "Hay ocasiones únicas, esta exposición es una muestra de ello. Es la primera vez que en Valladolid se pueden admirar las obras de estos treinta artistas joyeros de dieciocho países. Son este tipo de actividades las que dan carácter a una ciudad: pueden parecer modestas, pero imprimen un sello de lo bien hecho, de ahí el título de la exposición. Agradezco a todos la confianza depositada en este proyecto, pensado por y para la Cultura", subraya el comisario Salvador Vico.

La exposición se podrá visitar hasta el 31 de octubre en la sala de Cearcal, situada en la calle Valle de Arán, 7 de Valladolid, en horario de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los viernes de 10.00 a 14.00 horas. La inauguración oficial se celebrará este viernes a las 19.00 horas, con la presencia de los organizadores y del comisario.