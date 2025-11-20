CEAS de Palencia han atendido a 241 mujeres víctimas de violencia de género, cinco más que en 2024

Reunión del Consejo Provincial de la Mujer en la sede de la Diputación de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Acción Social de la provincia de Palencia han atendido este año a 241 mujeres como víctimas de violencia de género, cinco más que el año anterior, tal y como ha dado cuenta el Consejo Provincial de la Mujer.

La diputada de Mujer e Igualdad, Patricia Pérez, ha presentado los datos de atención a víctimas de violencia de género en el medio rural de la provincia a lo largo de este año, atendidos a través de los CEAS.

Según los datos que ha apoirado la diputada, 33 mujeres presisaron, además, apoyo psicológico, además de que a lo largo de este año se han facilidado 20 dispositivos de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género.

El Consejo se ha reunido este jueves, presidido por la diputada de Mujer e Igualdad, acompañada del diputado de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo y el coordinador del área, César Burón, para dar información de las actuaciones programadas en 2025 en favor de la igualdad de oportunidades y en contra de cualquier violencia.

Así, entre las acciones llevadas a cabo destacan los talleres de sensibilización en centros educativos bajo el título 'Construyendo igualdad' que imparte el Consejo de la Juventud y 'Afectividad y Sexualidad', realizados ambos en colaboración con la Dirección provincial de Educación.

Ante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ha avanzado también en el consenso del texto de la declaración institucional elaborada este año por el Consejo y que se aprobará oficialmente en el próximo pleno de la Diputación provincial.

Además, se ha adelantado que el lunes 25 de noviembre se conmemorará este día con un minuto de silencio en la puerta del Palacio Provincial.

Entre las actuaciones que se van a desarrollar este mes con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, se conocerá el fallo del Certamen provincial de relatos breves 'Cristina Tejedor', sobre igualdad de oportunidades, el próximo día 26 de noviembre.

Se trata de un certamen que ha recibido un total de 113 trabajos, en sus tres modalidades: adultos, menores de 10 a 13 años y jóvenes de 14 a 17 años.