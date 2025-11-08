Cebreros (Ávila) y Vegadeo (Asturias) sellan su hermanamiento en un acto celebrado este sábado en el municipio abulense - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cebreros (Ávila) y Vegadeo (Asturias) han sellado su hermanamiento en un acto celebrado este sábado, 8 de noviembre, en el municipio abulense dentro del Foro Comunicación y Escuela, que conecta territorios rurales de la provincia y el Principado separados por cientos de kilómetros.

Entre otras autoridades, al acto de este sábado han asistido el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas; el alcalde de Cebreros; Pedro José Muñoz, y el alcalde de Vegadeo, César Álvarez.

Precisamente, los alcaldes de Cebreros y Vegadeo han expuesto las actas de hermanamiento una vez firmadas en presencia del presidente del Principado de Asturias y del presidente de la Diputación de Ávila.

En este sentido, Barbón ha destacado que este hecho supone un "hecho emotivo" puesto que permite conmemorar la conexión de Asturias y Ávila a través de la educación y del Foro de Comunicación y Escuela que ha permitido intercambiar escolares y reivindicar que en el mundo rural "también es importante el construir y ser conscientes de que por nacer en un pueblo no tienes que tener menor educación, como antes por desgracia sucedía".

Esta reivindicación, ha asegurado, es un "momento emotivo" porque permite estar "unidos en esa esperanza de que la educación es el gran ascensor social, es el gran elemento que transforma un pueblo, y Castilla y León y Asturias están unidas en ese vínculo".