El CECOPI autonómico se disuelve tras 20 días ante la mejora de los incendios en CyL

Nicanor Sen agradece el trabajo de todo el dispositivo y la colaboración ciudadana ante esta oleada de incendios

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico (CECOPI-A), del que forma parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se ha disuelto como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en la Comunidad y unas "buenas previsiones" ante la extinción de los focos que puedan reactivarse.

Este centro ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la "creciente y preocupante" situación que generaron los incendios en varias provincias de Castilla y León, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Desde el momento de la convocatoria de este órgano, Nicanor Sen ha participado de forma permanente hasta el momento en el que se ha procedido a su disolución.

Dentro de este CECOPI también han formado parte otros organismos de la Adminsitración General del Estado como Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias (UME), Dirección General de Tráfico (DGT), Aemet o la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno.

El representante gubernamental en la Comunidad ha dedicado unas palabras de reconocimiento y recuerdo para las tres personas fallecidas mientras realizaban tareas de extinción en Castilla y León durante esta oleada de incendios y ha trasladado sus condolencias a las familias, amigos, compañeros y a todo el entorno de las personas fallecidas. De la misma manera, ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas durante este dispositivo.

Sen ha destacado que la disolución de este organismo no significa que la Delegación del Gobierno deje de seguir con atención la definitiva extinción de los incendios que todavía se mantienen activos, controlados o estabilizados, así como a posibles futuros incendios que puedan sucederse.

Igualmente, ha mostrado su agradecimiento a todo el personal que ha participado y sigue participando en la extinción de estos incendios, de todas las administraciones.

En este sentido también ha trasladado su agradecimiento a los países de la Unión Europea que, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, han puesto a su disposición medios aéreos y terrestres para luchar contra estos incendios.

Por último, ha agradecido el trabajo del personal de la Junta de Castilla y León y de las administraciones locales implicadas en el dispositivo. "Tampoco quiero olvidarme de la imprescindible colaboración ciudadana a través de los voluntarios", ha concluido.