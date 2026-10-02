La celebración de Las Cantaderas (León) tendrá su conjunto filatélico con matasellos en circulación desde 6 de octubre

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro), en la presentación del conjunto filatélico dedicado a Las Cantaderas. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración leonesa de Las Cantaderas tendrá su propio conjunto filatélico, con un sobre, un sello y un matasellos --este último en circulación desde el próximo 6 de octubre-- dedicados a la fiesta más tradicional de la ciudad y a la secular ceremonia de Las Cantaderas.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado por el presidente del Grupo Filatélico Leonés, Saúl Natal, y por el director adjunto de la Oficina Principal de Correos de León, Rubén Fernández, ha presentado el conjunto filatélico.

El matasellos se pondrá en circulación a partir del próximo día 6 de octubre. Para José Antonio Diez es "un placer" poder ver la ciudad, sus lugares o su historia reflejados en las estampas que permiten hacer un seguimiento "único" de la historia del país.

Además, el alcalde ha precisado que el Ayuntamiento de León ha hecho posible la emisión de este nuevo sello que se une a la "importante y muy valiosa" colección de eventos, edificios y lugares de la ciudad que están ya en colecciones de todo el mundo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En este sentido, ha recordado el sello que se emitió con motivo del 1.100 aniversario del Reino de León hace más de una década y ha dedicado unas palabras de agradecimiento al Grupo Filatélico León por su colaboración para continuar con la difusión de la tradición de Las Cantanderas y por su labor desde hace más de 75 años.

La ceremonia del Foro u Oferta de Las Cantaderas, declarada de Interés Turístico Regional, conmemora la victoria cristiana en la Batalla de Clavijo y la liberación del legendario tributo de las cien doncellas que los reyes pagaban anualmente a los califas musulmanes.

Esta fiesta se celebra cada año el domingo anterior al 5 de octubre y en ella también participan jóvenes ataviadas a la usanza medieval que bailan al ritmo marcado por la sotadera, la mujer que debía instruirlas en las costumbres musulmanas, que precede a la Corporación Municipal en su desfile hacia la Catedral.