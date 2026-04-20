Celtas Cortos actuará el 20 de junio en Ponferrada (León) dentro de su gira '40 años contando cuentos'

Cartel del concierto que ofrecerá Celtas Cortos en Ponferrada (León) el próximo día 20 de junio. - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

Celtas Cortos ha incluido a la ciudad de Ponferrada (León) en su gira '40 años contando cuentos' con una actuación que tendrá lugar el próximo día 20 de junio en el Auditorio Municipal.

La banda vallisoletana propone en esta gira un paseo por sus canciones más icónicas como 'La senda del tiempo', 'El emigrante', 'No nos podrán parar', 'Retales de una vida', 'Haz turismo', 'Tranquilo majete', '20 de abril' o 'Cuéntame un cuento', que da nombre al tour y al disco lanzado en 1991 que cambió el rumbo del grupo.

Tampoco faltarán en el repertorio 'El Blues del pescador', traducción del 'Fisherman's Blues' de The Waterboys, alabada por el propio Mike Scott, 'Adiós Presidente', en su versión original instrumental, y la vital 'Legión de mudos', siempre presente en sus directos.

Para la ocasión la banda recupera también 'Si no me veo no me creo', primer tema en el que incorporaron letra, y 'Skaparate nacional', otra composición intermitente en su trayectoria. Otros imprescindibles que sonarán son 'Un millón de motivos', 'Trágame tierra', 'Gente distinta', 'Qué bailen los diablos' o 'El mundo del revés', estas últimas pertenecientes a su último trabajo, así como 'El túnel de las delicias', un homenaje a sus inicios y a su ciudad.

En total, dos horas y media dedicadas a disfrutar y bailar con 30 canciones que forman parte de la historia de la música en español y están en el recuerdo y en el presente de varias generaciones.

En el escenario, junto a Jesús Cifuentes, Alberto García y Goyo Yeves, la diversión y energía que siempre les ha caracterizado y siete músicos con una larga trayectoria: Diego Martín (batería), Chuchi Marcos (bajo eléctrico), José Luis Sendino (guitarra eléctrica), Antón Davila (gaitas y flautas), Álvaro Zarzuela (trombón y trompeta), Jesús Bravo (teclados y acordeón) y Carlos Soto (saxo barítono y alto), miembro fundador de Celtas Cortos, quien regresa a la formación con motivo de este tour.

Celtas Cortos acompaña la celebración de su 40 aniversario con la publicación de un disco que compila las mejores canciones de su amplia trayectoria, '40 años contando cuentos', que contiene todos los éxitos remasterizados e incluye una nueva versión 2025 de 'Cuéntame un cuento' grabada con Ara Malikian.