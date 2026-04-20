Celtas Cortos prolonga su gira '40 años contando cuentos' con un concierto en Ponferrada (León) el 20 de junio

Integrantes originales de Celtas Cortos, con Goyo Yeves, Jesús Cifuentes y Alberto García. - PANDORA MUSIC

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda vallisoletana Celtas Cortos extenderá su gira '40 años contando cuentos' y ha anunciado un nuevo concierto en el Auditorio Municipal de Ponferrada (León) el día 20 de junio.

El grupo, que conmemora con este ciclo de conciertos su 40 aniversario, tenía programadas citas hasta este pasado sábado, 18 de abril, cuando celebró en Valladolid la que inicialmente iba a ser la última parada de la gira.

Sin embargo, este lunes han anunciado una nueva fecha en Ponferrada el próximo 20 de junio de 2026 en el Auditorio Municipal. Las entradas estarán disponibles a partir de las 13.00 horas a través de la web entradas.com, con un precio de 25 euros gastos incluido.

Con esta gira conmemorativa, Celtas Cortos celebra cuatro décadas de trayectoria musical, y, según han detallado fuentes de la promotora, "reivindica su lugar como una de las formaciones más influyentes del panorama nacional".

"El espectáculo propone un viaje sonoro por canciones que han marcado a varias generaciones y que permanecen vivas en el imaginario colectivo de la música en español", han añadido.

La cita en Ponferrada se presenta como un concierto único, concebido como "un homenaje a su público" y en el que contará con la participación especial del grupo ponferradino Rapabestas.

Estarán sobre el escenario Jesús Cifuentes (voz y guitarra), Alberto García (violín y trombón) y Goyo Yeves (saxo y whistle), acompañados una "sólida" banda que "refuerza la esencia y fuerza de sus actuaciones en directo". El repertorio "recorrerá toda la carrera del grupo, desde sus inicios hasta la actualidad, incluyendo algunos de sus temas más emblemáticos como 'La senda del tiempo', 'Retales de una vida', 'Tranquilo majete', 'El emigrante', 'Cuéntame un cuento' o '20 de abril'.

Rapabestas, que participará como artista invitado en el concierto que Celtas Cortos ofrecerá en Ponferrada el 20 de junio le supone "un auténtico honor y una gran responsabilidad". La formación, señala la promotora, se encuentra en "una nueva etapa" con la incorporación de Karine Vardanian, violista y violinista de origen ruso afincada en El Bierzo, con formación en música clásica y jazz, y de Manuel Iglesias, bajista de amplia trayectoria en la escena musical española.