Ceña ironiza sobre si la primera ronda negociadora de Mañueco es "de chupitos en el Ventorro"

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Soria ¡Ya! Ángel Ceña ha ironizado este martes sobre si la primera ronda negociadora de los presupuestos a la que se ha referido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su declaración institucional era "de chupitos en el Ventorro".

"¿Primera ronda de qué?", se ha preguntado en concreto el político de la formación soriana que se ha reafirmado en que la Junta de Castilla y León no quiere negociar nada con los partidos políticos ya que, tras la primera reunión del pasado viernes, en su caso no ha recibido "ni una llamada, ni un whatsapp, ni un correo electrónico, nada", ha reprochado.

Ceña ha explicado al presidente de la Junta que negociar es ofrecer algo a cambio y ha asegurado que en el caso de Soria ¡Ya! el Gobierno autonómico no ha ofrecido nada. "Ni siquiera ha habido un contacto posterior a una primera reunión en la que no se habló de nada y no se aceptó ninguna de las proposiciones que presentó Soria ¡Ya!", ha reiterado el soriano que se ha reafirmado en que las cuentas elaboradas por la Junta "no son justas" para la provincia de Soria.

"Estos presupuestos son malos para Soria y nosotros hemos propuesto cambiarlos, la enmienda a la totalidad está totalmente justificada", ha zanjado el portavoz de la formación soriana que ha asegurado que su partido se está preparando también para un posible escenario en el que la Junta de Castilla y León retire el proyecto de Ley de Presupuestos antes de que sea tumbado por la oposición en el pleno vespertino del jueves.

"Es una de las posibilidades porque, a lo mejor, encontrarse en un Parlamento en el que todas las fuerzas políticas rechacen tu presupuesto es una foto que no quieren", ha considerado Ceña que ha zanjado que la Junta nunca ha querido aprobar las cuentas de 2026 con las que sólo ha buscado "crear un relato político".

"Para Mañueco el éxito de estos presupuestos es que no se aprueben para crear un relato de que la oposición es mala malísima", ha añadido Ceña que ha recordado al presidente de la Junta que el Grupo Popular sólo tiene 31 de 81 escaños.