Cendón sostiene que la vivienda es un derecho "innegociable" y con el techo de las familias "ni se juega ni se especula"

El secretario general del PSOE de León y cabeza de lista por la provincia al Congreso, Javier Alfonso Cendón, ha defendido este jueves en la Diputación Permanente del Congreso el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. - PSOE

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de León y cabeza de lista por la provincia al Congreso de los Diputados, Javier Alfonso Cendón, ha defendido este jueves en la Diputación Permanente del Congreso el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que ha salido adelante pese los votos en contra de PP, Vox y Junts, y ha sostenido que la vivienda es un derecho "innegociable" y con el techo de las familias "ni se juega ni se especula".

Cendón ha reivindicado la vivienda como un derecho fundamental y ha expresado la necesidad de actuar frente a la especulación y los abusos del mercado del alquiler. "Ayer salimos a la calle para defender que la vivienda es un derecho innegociable y con el techo de las familias ni se juega ni se especula", ha afirmado. En este sentido, ha argumentado que los derechos "no caen del cielo", sino que se conquistan, se defienden y se protegen cada día.

El dirigente socialista ha subrayado que el problema de la vivienda constituye "la gran asignatura pendiente" de la democracia y ha advertido de que no puede existir un estado de bienestar pleno mientras el precio del alquiler ahogue económicamente a los trabajadores. "¿De qué sirve tener un contrato fijo si el alquiler te quita el sesenta por ciento del sueldo el primer día de cada mes?", ha planteado.

Cendón ha reprochado a las derechas el bloqueo reiterado de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para proteger a los inquilinos y a las familias vulnerables. "Cada intento de avanzar en esta Cámara ha chocado contra el muro del bloqueo de la derecha y de la extrema derecha", ha señalado y ha recordado los votos en contra de medidas para prorrogar los contratos de alquiler, limitar las subidas de los precios y facilitar la construcción de vivienda protegida.

El decreto aprobado incorpora medidas concretas para aliviar la situación de los hogares como la prórroga de dos años de los contratos de alquiler vigentes, la limitación de las subidas de las rentas, una deducción fiscal para inquilinos con rentas medias y bajas y el blindaje del parque público de vivienda. También contempla medidas para proteger a los pequeños propietarios y facilitar el acceso a la compra de una vivienda.

En este contexto, Cendón ha defendido que las medidas aprobadas buscan proteger tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios, así como garantizar que las familias vulnerables puedan recibir protección sin dejar desamparados a quienes alquilan sus viviendas. Por eso, ha insistido en que el PSOE no va a aceptar que "el esfuerzo de quienes trabajan acabe beneficiando a quienes especulan con una necesidad básica".

Por último, ha vinculado la aprobación del decreto con la cita electoral del próximo 29 de noviembre y ha advertido de que está en juego el modelo de sociedad y la protección de los derechos conquistados: "El 29N está en juego el derecho de millones de personas a construir su futuro con dignidad. Vamos a demostrar que la ilusión puede más que el miedo y que el progreso puede más que la involución".