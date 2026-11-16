El censo invernal de grajillas en Nava del Rey (Valladolid) supera los 130 ejemplares, un 60% más que en 2021

Voluntarios, durante la jornada de ayer. - ASOCIACIÓN OROPÉNDOLA

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Medioambiental de Nava del Rey 'Oropéndola' censó este domingo, 15 de noviembre, más de 130 ejemplares de grajilla ('Coloeus monedula') en el campanario de la iglesia de los Santos Juanes de esta localidad vallisoletana, lo que supone un incremento superior al 60 por ciento respecto a los datos registrados en este mismo enclave por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2021.

Según informó la asociación en un comunicado recogido por Europa Press, el templo navarrés, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), está catalogado por el CSIC como el único dormidero invernal de esta especie ubicado en un edificio histórico en toda la península ibérica.

Pese a las inclemencias meteorológicas de la jornada, las aves acudieron al atardecer a su cita diaria. La sesión de seguimiento se prolongó durante una hora y 35 minutos, entre las 17.00 y las 18.35 horas.

Para garantizar la precisión del registro, los voluntarios participantes se dividieron en dos grupos que cubrieron simultáneamente las caras sureste y noreste del campanario, equipados con ocho prismáticos y un telescopio terrestre de observación.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo con el encendido del alumbrado del campanario, cuyo cambio repentino de luz provocó que todas las aves levantaran el vuelo sobresaltadas formando el bando más numeroso de toda la tarde antes de regresar a asentarse por última vez.

La asociación valoró unos resultados que demuestran la consolidación de la especie en el municipio y el crecimiento sostenido de su población, al tiempo que animó a vecinos, aficionados a la ornitología y amantes de la naturaleza a acercarse al entorno de la iglesia al caer la tarde para disfrutar de este fenómeno natural gratuito que se repite a diario durante los meses de invierno.