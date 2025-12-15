Un centenar de científicos aborda en Soria retos de la seguridad alimentaria, su sostenibilidad y relación con la salud

Inauguración del II Foro de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC. - EUROPA PRESS

SORIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cien científicos del país abordan durante los días 15 y 16 de diciembre en Soria la alimentación y la salud, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los alimentos en el II Foro de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El Foro ha sido inaugurado oficialmente este lunes por la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, junto a la directora del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA-CSIC), Cristina Óvilo, el vicerrector del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid (Uva), José Luis Ruiz Zapatero, y el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

Como antesala del evento, este domingo 14 de diciembre se celebró el Living Lab 'Soria y CSIC: innovación agroalimentaria desde la ciudadanía y la ciencia', abierto a instituciones, empresas y público como un espacio de diálogo para generar propuestas sobre el futuro del sector agroalimentario en la provincia.

Eloísa del Pino ha recordado que desde el CSIC llevan varios años "tratando de fortalecer el Centro de Calidad de los Alimentos de Soria" y ha avanzado que se va a incorporar un nuevo científico al centro por lo que en los próximos días saldrá la convocatoria de la plaza competitiva.

Del Pino se ha referido a la unidad asociada con la Universidad de Valladolid y sus tres finalidades como son "estar más presentes en la sociedad de Castilla León, más relacionados con las empresas y contribuir al fortalecimiento de la investigación y de la formación con la Universidad de Valladolid".

Así, ha recordado que el CSIC "es el principal centro de investigación del país" con 17.000 personas en todo el territorio nacional y cerca de 400 en Castilla y León con más de 400 proyectos de investigación en marcha y con la apuesta por la ciencia local, "la ciencia que se hace en el territorio, pero con impacto universal".

El vicerrector ha puesto de manifiesto La Unidad Asociada al CSIC en el Campus de Soria desde hace ya más de un año donde se está haciendo una investigación "de calidad y de proyección nacional e internacional". Así, ha recalcado que el Campus de Soria cuenta con cuatro empresas tecnológicas en el edificio de I+D+i donde están trabajando "más de 30 personas en proyectos relacionados con la tecnología, algunos de ellos también vinculados al sector de los alimentos".

Cristina Óvilo por su parte ha detallado que el objetivo del INIA es realizar y avanzar en la investigación y la innovación agroalimentaria donde la ciencia y tecnología de los alimentos "son un eje estratégico" como lo es también el Centro de Soria.

ALIMENTOS SOSTENIBLES

La coordinadora del foro y responsable de la Unidad Asociada del Centro para la Calidad de los Alimentos (CCA, INIA-CSIC) de Soria, Eva Guillamo, ha apuntado que se está "trabajando en el desarrollo de nuevos alimentos saludables y sostenibles para determinados sectores de la población como personas mayores, deportistas o alérgicos".

El foro se divide en tres sesiones como son alimentación y salud, seguridad alimentaria y sostenibilidad en lo que es una "reunión entre grupos" para ver las colaboraciones y sinergias. En cada una de las sesiones intervienen los nueve grupos con la exposición de sus investigaciones en cada una de las tres áreas, así como las debilidades y fortalezas.