Un centenar de niños participará en el primer Campus Experience del Real Madrid en Segovia durante las vacaciones

El director del Campus, David Gil (izada), el concejal de Deportes, Jesús Garrido, y el embajador del Real Madrid. Ricardo Gallego - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Segovia se convertirá en la sede de la primera edición del Campus Experience Fundación Real Madrid que entre el 3 y el 7 de agosto acogerá a un centenar de menores en las instalaciones deportivas municipales de Nueva Segovia.

La actividad tendrá lugar en los campos de fútbol y en las salas anexas del Pabellón Pedro Delgado, en una iniciativa que ha sido presentada por el concejal de Deportes, Jesús Garrido; el responsable del Campus, David Gil Chapado, y el exjugador del Real Madrid y embajador de la Fundación, Ricardo Gallego.

Según ha explicado Garrido, el proyecto responde al compromiso municipal de ampliar la oferta deportiva durante el periodo vacacional y de facilitar la conciliación familiar en la primera semana de agosto, una vez que hayan concluido los doce campamentos municipales y de otras disciplinas deportivas que se desarrollan durante el mes de julio.

El edil ha subrayado que las fechas se han fijado de forma deliberada para no coincidir con las actividades organizadas por clubes, colectivos y asociaciones locales, con el objetivo de que toda la programación veraniega resulte complementaria.

El Campus dispondrá de 100 plazas dirigidas a niños y niñas de entre 7 y 14 años y el horario será de 8.30 a 14.30 horas, con actividades deportivas, educativas y de ocio, dirigidas por entrenadores pertenecientes a la Fundación Real Madrid.

El precio de inscripción es de 190 euros, gracias a la aportación económica del Ayuntamiento de Segovia; sin esta ayuda municipal, el coste de la actividad a nivel nacional ascendería a 240 euros.

A lo largo de las cinco jornadas previstas, los participantes combinarán entrenamientos de fútbol adaptados a su edad con actividades educativas y recreativas basadas en metodología propia de la Fundación Real Madrid, que promueve valores de respeto, esfuerzo, compañerismo, trabajo en equipo y hábitos de vida saludables.

Para el desarrollo de estas actividades, el Campus contará con un coordinador técnico y con ocho monitores deportivos de carácter local, cuya contratación correrá a cargo de la Fundación Real Madrid.

Garrido ha indicado que la puesta en marcha de esta nueva iniciativa supone un hito en la relación institucional que mantienen el Ayuntamiento de la capital segoviana y la Fundación Real Madrid, colaboración que ya supera los diez años de trayectoria conjunta en el impulso de proyectos deportivos y sociales en la ciudad.

El concejal ha añadido que confía en que esta primera edición tenga una buena acogida entre las familias y que se convierta en la primera de muchas ediciones futuras.

En cuanto a la inscripción, incluye una equipación oficial de Adidas compuesta por camiseta, pantalón y medias, así como un pack de bienvenida de mochila, botella y gorra, además de un snack a media mañana para los participantes.

La llegada de este campus a la ciudad ha de suponer, según ha trasladado el propio Consistorio, la oportunidad de que los niños segovianos vivan una experiencia deportiva y educativa singular de la mano de una de las entidades deportivas más reconocidas del país, en el marco de una colaboración institucional consolidada que sigue ampliando cada año su recorrido conjunto en la ciudad.