Un centenar de piezas recrea la Roma Antigua y sus monumentos en el Belén Monumental de las Francesas de Valladolid

Carvajal y Rodróguez en la inguración del Belén Monumental. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Belén Monumental de la sala de las Francesas de Valladolid está inspirado en la ciudad eterna, ambienta el nacimiento de Jesús en la Roma Antigua y recrea los principales monumentos de la capital romana, con más de un centenar de figuras, varias de ellas de 'palillo', realizadas a mano.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el presidente de la asociación Belenista Castellana, Ricardo Rodríguez, han presentado el nacimiento, que podrá visitarse desde el 4 de diciembre hasta el próximo 6 de enero.

Durante la presentación, Carvajal ha explicado que este Belén Monumental, obra de la Asociación Belenista y que ocupa una superficie de 32 metros cuadrados, es uno de los más visitados de la ciudad en Navidad y se ha convertido "en un referente".

El nacimiento recrea las construcciones más emblemáticas e importantes del imperio romano: el coliseo, el panteón, diversos templos, lujosas villas o arcos triunfales. Una recreación que cuenta con más de 40 figuras a mano del artesano Javier Guilloto.

Por su parte, Ricardo Rodríguez ha remarcado que el proyecto ha llevado un enorme cantidad de horas de trabajo y en algunas de las piezas se empezó a darles forma desde febrero, a lo que ha añadido que espera "que para la ciudad sea motivo de satisfacción poder venir" a visitar este Belén Monumental.