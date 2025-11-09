Centenares de personas reclaman en Bembibre (León) una sanidad pública y atención primaria "dignas"

BEMBIBRE (LEÓN), 9 (EUROPA PRESS)

Centenares de personas han salido a la calle este domingo, 9 de noviembre, en Bembibre (León) en el marco de una manifestación para reclamar una sanidad pública y una atención primaria "dignas" para las comarcas de El Bierzo, La Cabrera y Laciana.

Bajo el lema 'Va de vida. Por mí, por ti, por la salud de tod@s', la movilización convocada por la plataforma OncoBierzo se ha desarrollado dentro de la semana de reivindicaciones promovida por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

La convocatoria ha reunido a más de 2.500 personas según la organización --medio millar según datos de la Subdelegación del Gobierno en León--, participantes que han clamado por la defensa de la sanidad pública.

'La sanidad no se venda, se defiende', 'Menos promesas, más inversiones' o 'El Bierzo merece una sanidad pública' son algunas de las proclamas que se han podido leer en los carteles de los asistentes, que han realizado un recorrido que ha comenzado y concluido en la plaza de Santa Bárbara.

OncoBierzo ha liderado con manifestación con un cartel a la cabeza en el que se podía leer 'Algún día es mucho tiempo' y con otros en los que se señalaba a la Consejería de Sanidad por "ignorar" a las comarcas de El Bierzo, La Cabrera y Laciana.

Desde la entidad, se ha advertido de que continuarán las protestas hasta que se solucione el problema de falta de medios y profesionales en el Hospital de El Bierzo. Así, tras esta manifestación, se llevarán a cabo otros actos reivindicativos en otras localidades.

Asimismo, ha mostrado su rechazo a la privatización y ha llamado "recuperar lo privatizado", así como a potenciar la atención primaria y garantizar la accesibilidad de la población, la utilización plena de los hospitales públicos para reducir las listas de espera y establecer condiciones de trabajo "dignas" para el personal de los centros sanitarios.

Igualmente, ha exigido la dedicación exclusiva a profesionales del sistema publico y "limitar" el poder de laboratorios farmacéuticos e industria tecnológica en pro de potenciar la salud pública y la participación social.

A la manifestación han asistido el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, entre otros responsables políticos de la zona.