El V Centenario de la Escuela de Salamanca busca "saldar una deuda" y reconocer a las ideas como fortaleza de la ciudad

Firma del protocolo entre las instituciones para conmemorar en 2026 el V Centenario de la Escuela de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha señalado que uno de los objetivos de la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca que se llevará a cabo en 2026 es demostrar al mundo que "las ideas siempre han sido" la fortaleza de la ciudad y los salmantinos.

Así lo ha asegurado el primer edil durante la firma del protocolo de colaboración entre Junta, Ayuntamiento, Universidad de Salamanca, Universidad Pontificia y la Orden de Predicadores, además de la presentación de la imagen de marca del evento.

"Firmamos esta alianza en torno a un proyecto de ciudad justo el Día Internacional de los Derechos Humanos" ha añadido Carbayo. "Salamanca debe mucho a la Escuela. Y todas las instituciones que hoy nos hemos reunido estamos comprometidas en saldar esta deuda. Todo salmantino merece conocer de qué fuimos capaces" ha afirmado Carbayo, quien ha apuntado que se están "dando los pasos para ser referencia internacional".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha asegurado que "la conjunción de esfuerzos solo puede llevar a buen puerto y llevar a cabo en 2026 una programación a la altura que merece a conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca".

La Escuela ha sido una "innovadora corriente de pensamiento que tuvo su culmen con Francisco de Vitoria", ha señalado el consejero, quien ha recordado que "hace cinco siglos se juntaron en Salamanca pensadores, juristas o eclesiásticos de ciudades como León, Zamora, Palencia o Burgos", además de resaltar que "la Escuela de Salamanca se hizo especialmente conocida por su Derecho de gentes en esa primera mitad del siglo XVI, lo que fue el origen del Derecho del Trabajo actual".

González Gago ha alentado, además, al sistema político mundial en la actualidad a buscar un reflejo en las enseñanzas de entonces.

El prior de la Orden de Predicadores, Manuel Ángel Martínez Juan, se ha congratulado de recibir a las autoridades "en el mismo espacio donde vivieron y enseñaron algunos celebres maestros de la Escuela como Francisco de Vitoria" para "afianzar"la colaboración entre instituciones" durante esta celebración.

"El protocolo de intenciones hoy firmado es una ocasión de coordinar y dar seguimiento a las actividades que lo conmemoran. Es una muestra ejemplar de que las instituciones, cuando caminan juntas, ofrecen cooperación y servicio al bien común" ha señalado en su discurso. Para Martínez Juan ésta es una "oportunidad de renovar el espíritu de los maestros salmantinos".

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, por su lado, ha recordado como las ideas de la Escuela de Salamanca "revolucionaron la historia hace 500 años" y, por eso, "es necesario revitalizar la Escuela y acercarla al momento actual".

Además, ha deseado que esta celebración "impulse aún más las universidades".

Por último, el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García Jalón, ha abogado por realizar una "tarea común para proyectar el legado de la Escuela de Salamanca en el V Centenario de la incorporación de Francisco de Vitoria a la ciudad".

Así, ha deseado que el protocolo que este miércoles se ha firmado buscará que este aniversario "alcance la altura que merece" y será un "impulso para dialogar y servir con responsabilidad a la sociedad".

En cuanto al diseño de la imagen de marca, sus diseñadoras, Teresa Martín y Pilar Vega, han reconocido que este trabajo es una "responsabilidad de quien recibe una gran herencia y debe gestionarla para que perdure en el tiempo".

La marca tiene dos vertientes, como han explicado, una "más pedagógica que permite explicar sus valores" y otra "más participativa, que permite que toda la sociedad se sume a la celebración", como han indicado.