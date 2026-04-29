El Centro Calabazanos de Palencia, un referente en investigación y salud forestal tras 20 años de funcionamiento

El consejero de Medio Ambiente durante la visita al Centro Calabazanos. - JCYL

PALENCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha defendido que LA sanidad forestal "es un pilar fundamental para garantizar la biodiversidad, la sostenibilidad de los montes y el desarrollo económico del medio rural".

Así lo ha expresado durante una visita al Centro de Sanidad Forestal Calabazanos de Palencia, del que ha destacado su consolidación como un referente nacional en la protección de los montes y la lucha contra plagas y enfermedades forestales tras dos décadas de funcionamiento.

En este sentido, el consejero ha recordado que a Junta ha reforzado en los últimos años los medios humanos y materiales del centro y ha culminado su apoyo con el traslado a las actuales instalaciones en el polígono industrial de Palencia, tras una inversión de 400.000 euros para la mejora del edificio y equipos.

Durante la visita, Suárez Quiñones ha destacado el papel de este centro como un espacio que une "el conocimiento, la innovación y el compromiso de la Junta con la salud" de los ecosistemas forestales, y ha subrayado su importancia en un contexto de creciente presión fitosanitaria.

El objetivo fundamental del Centro de Sanidad Forestal es garantizar el buen estado sanitario de los montes de Castilla y León para lo que se actúa desde la prevención, la detección temprana y la respuesta ante la aparición de plagas y enfermedades, tanto autóctonas como de nueva introducción.

En las instalaciones, destacan el laboratorio de entomología y un área de acceso restringido con cinco salas destinadas exclusivamente al desarrollo de los distintos procesos de los análisis moleculares (extracción de ADN, prePCR, carga de ADN, PCR convencional y PCR a tiempo real).

A ellas se unen otras dependencias como sala de reuniones, de formación, informática y zonas comunes. Estas dependencias cuentan con un laboratorio propio que permite llevar a cabo, entre otras técnicas de detección, análisis moleculares en tiempo real, optimizando la capacidad de respuesta ante amenazas emergentes.

Además, la mejora y ampliación de estas instalaciones permitirá extender la acreditación ENAC conforme a la norma ISO 17025 a nuevos ensayos analíticos como el que existe ya desde 2023 para la bacteria Xylella fastidiosa.

El personal vinculado al Centro está formado por 18 personas con dedicación exclusiva a las tareas de laboratorio, de calidad y administración, de campo y de coordinación. Se trata de profesionales titulades en ingeniería de montes, ingeniería técnica forestal, ingeniería química, analistas de laboratorio y otras titulaciones.

ESCUELA DE INGENIERIAS AGRARIAS

Además, el centro tiene una estrecha colaboración con la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia y la Facultad de Ciencias Químicas, ambas de la Universidad de Valladolid. Esta relación, consolidada desde la puesta en marcha del centro en 2003, en el caso de la Escuela de Ingenierías Agrarias y más reciente en el caso de Químicas, ha permitido integrar la investigación científica con la gestión forestal diaria.

El trabajo del centro se estructura en tres grandes ámbitos: la prospección, el diagnóstico y el manejo.