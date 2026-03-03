El centro cívico de Pajarillos, en Valladolid, llevará el nombre del biólogo José Antonio Valverde

El centro cívico Zona Este de Valladolid, que llevará el nombre de José Antonio Valverde. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado de que el centro cívico Zona Este, ubicado en el barrio de Pajarillos, llevará el nombre del biólogo José Antonio Valverde, de cuyo nacimiento se cumplirán 100 años el próximo 21 de marzo.

El Consistorio busca así tener un nuevo reconocimiento con "la figura y legado del vallisoletano", que ya da nombre a la plaza en la que se ubican tanto este centro cívico como el centro de salud Circunvalación al igual que la piscina municipal Henar Alonso Pimentel, surgida tras el traslado del Mercado Central gracias a un proyecto europeo EUROPAN que permitió la rehabilitación de las antiguas naves y la creación de nuevos espacios dotacionales.

La nueva denominación coincide con la conmemoración del centenario de su nacimiento, fechado el próximo 21 de marzo, y cuya programación impulsada por el Ayuntamiento de Valladolid dará comienzo en este mes.

En este sentido, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha aseverado en la red social 'X' que el Ayuntamiento reconoce así a "un gran vallisoletano".

Valverde está considerado "uno de los grandes referentes de la conservación de la naturaleza en España" por lo que el consistorio destaca que "con esta propuesta la ciudad reafirma su compromiso con la memoria de quienes han contribuido de manera decisiva al conocimiento y protección del patrimonio natural", y reconoce la huella que José Antonio Valverde "dejó en la ciudad y, especialmente, en el barrio de Pajarillos, cuyo entorno fue una constante a lo largo de su vida".

El Ayuntamiento ha recordado que la plaza José Antonio Valverde se ha "consolidado" como "punto de encuentro para los vecinos de Pajarillos y San Isidro", ya que acogen servicios municipales, además de numerosas actividades y eventos dirigidos a "todas las edades".

El centro cívico, han incidido las mismas fuentes, ejerce como "espacio de encuentro social y cultural" y se considera "el lugar idóneo para perpetuar el nombre de Valverde, especialmente por su condición de escenario habitual de actividades vinculadas al Día Mundial del Medio Ambiente y otras iniciativas de sensibilización ambiental".

Nacido en Valladolid el 21 de abril de 1926, Valverde se licenció y doctoró en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desarrolló su labor en instituciones como el Instituto de Estudios Africanos, el Instituto de Aclimatación de Almería y el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Se le considera especialista en vertebrados, presidió la Sociedad Española de Ornitología y la Asociación Herpetológica Española, y describió dos nuevas especies de reptiles europeos.

Dedicó nueve años al estudio de las marismas del Guadalquivir y en 1964 fundó la Estación Biológica de Doñana, donde impulsó la protección de este espacio natural hasta lograr su declaración como Parque Nacional en 1969.

Por su papel decisivo en su conservación fue considerado el "padre de Doñana". Asimismo, promovió el Centro de Rescate de la Fauna Sahariana, con el que contribuyó a evitar la extinción del antílope mohor.

Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas obras dedicadas a la provincia de Valladolid, su legado científico --formado por libros, correspondencia, cuadernos de campo, dibujos y más de 20.000 negativos fotográficos-- se conserva en la Universidad de Salamanca desde su fallecimiento en 2003.