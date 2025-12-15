El Centro Comercial Vallsur de Valladolid se une a Cruz Roja para la búsqueda de familias de acogida

Campaña ‘El acogimiento familiar cambia vidas, ¿Me haces un hueco en la tuya?’ en Vallsur - VALLSUR

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja, con el apoyo del centro comercial Vallsur de Valladolid, ha puesto en marcha una nueva acción de sensibilización dirigida a concienciar a la población y ofrecer apoyo a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección social en la provincia.

Para ello, se ha instalado la simulación de una habitación infantil que permanecerá en el centro comercial hasta el día 29 de diciembre. Esta acción forma parte de la campaña 'El acogimiento familiar cambia vidas, ¿Me haces un hueco en la tuya?' de la Junta de Castilla y León, y puesta en marcha por Cruz Roja, entidad colaboradora de los servicios de Acogimiento Familiar y de Estancias Temporales.

Con esta actividad se pretende poner el foco en el número de menores que crecen en centros de protección a la infancia, al tiempo que enfatiza en la necesidad "imperante" de contar con gran diversidad de familias que, de forma voluntaria y solidaria puedan ofrecer su hogar "seguro, estable y afectuoso" de forma temporal para acoger, acompañar y dar respuesta a las necesidades de atención y cuidados que presentan.

Como se defiende en esta campaña, la evidencia científica avala el derecho de todo niño o niña de crecer en un contexto familiar cuando en la unidad de origen no es posible, lo que es "una responsabilidad de la sociedad y de las políticas públicas dotar de experiencias de buen trato a la infancia".

La campaña que ahora llega a Vallsur, ya pasó el mes de octubre por la Biblioteca de Castilla y León en Valladolid, y ha recorrido los municipios de la provincia como Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo, Tudela de Duero, Simancas, Tordesillas, Aldeamayor de San Martín y La Cistérniga.