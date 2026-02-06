El Centro Cultural Miguel Delibes acoge la exposición 'Geometría Secreta', del fotógrafo David Arranz . - CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

La exposición desvela, a vista de pájaro, la geometría secreta que esconde el paisaje de Castilla y León VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes acoge desde hoy la exposición 'Geometría Secreta. Paisajes de Castilla y León a vista de dron', del fotógrafo zamorano afincado en Salamanca, David Arranz, que podrá visitarse hasta el próximo 5 de abril. La muestra reúne 21 fotografías de grandes dimensiones, tomadas por el autor a vista de dron entre 2017 y 2025, que reflejan las profundas transformaciones experimentadas por el paisaje de Castilla y León en las últimas dos décadas.

La imagen cenital que ofrecen las cámaras instaladas en los drones pone al descubierto un sorprendente equilibrio entre naturaleza y cultura, poniendo de manifiesto la presencia de patrones geométricos, a veces buscados y otras descubiertos, que estructuran el territorio.

El resultado es un paisaje reinterpretado, casi pictórico, que combina la abstracción geométrica, las texturas propias del informalismo matérico y las curvas dinámicas de la pintura all-over. Del conjunto de imágenes expuestas, 17 obras han sido producidas específicamente para el proyecto expositivo 'Geometría Secreta' por encargo del Museo de Salamanca en colaboración con el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca y fueron expuestas, por primera vez, en el espacio museístico salmantino del 30 de mayo al 6 de abril de 2025.

Ahora, la exposición viaja al Centro Cultural Miguel Delibes y adquiere una dimensión mayor al ampliarse con cuatro fotografías más, que han sido producidas específicamente para este proyecto por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

La muestra está comisariada por Francisco Javier Panera Cuevas, director de Servicios Culturales de la Universidad de Salamanca, y muestra diferentes paisajes de Castilla y León como un mosaico cambiante en el tiempo y en el espacio, con lugares donde se producen todo tipo de encuentros e interacciones entre fuerzas físicas, sociales y culturales. En ellas se advierte los efectos de clima, las marcas de la maquinaria agrícola sobre los campos, elementos urbanísticos como plazas o rotondas y carreteras y caminos rodeados de arboledas y campos de diferentes tonalidades y texturas.

EL AUTOR

David Arranz, con más de una década de experiencia como piloto de drones, descubre un punto de vista diferente del entorno autóctono y en este sentido propone interpretar el significado de la geometría y el paisaje a partir del tradicional debate entre lo sensible y lo racional, lo conocido y lo intuido.

Para la realización de este proyecto, aparte de su talento y experiencia como fotógrafo y fotoperiodista, se ha servido de diferentes drones, como un Phantom 4 Pro +, un Inspire 1, un DJI Mavic 2, un DJI Mavic 3 y un Mavic 3 Pro, cada uno con su respectiva cámara.

La exposición se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 10.00 a 14.00 horas. Domingos y festivos cerrado, excepto en días de concierto.