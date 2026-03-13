El Centro de Difusión de Datos de las elecciones de CyL contará con más de 100 empleados y seguridad reforzada

Centro de Difusión de Datos para las elecciones de CyL, ubicado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. - JCYL

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Seguimiento y de Difusión de Datos se ubicará este domingo, 15 de marzo, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, contará con más de un centenar de empleados y tendrá sistemas de seguridad y protección reforzados frente a amenazas.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este viernes, 13 de marzo, el dispositivo de seguimiento de las elecciones a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán este domingo.

El Miguel Delibes acogerá a más de un centenar de empleados, todos ellos "altamente cualificados", por "razones tecnológicas e informáticas", y que se encargarán de coordinar la información electoral y facilitar su difusión a los largo de la jornada.

Así, ayudarán a obtener la información que se ofrecerá sobre el desarrollo de la jornada en cinco ruedas de prensa, una a las 9.30 horas para detallar la constitución de las mesas electorales; otras a las 12.00, 14.30 y 18.30 horas para trasladar datos de participación, y una última comparecencia durante el escrutinio provisional cuando los resultados sean suficientemente significativos.

Los datos de participación y los resultados se podrán consultar, asimismo, en la dirección web elecciones2026ccyl.es -- también accesible desde la web de la Junta--, que incluirá datos municipales y de la Comunidad en general que se actualizará hasta alcanzar el cien por cien escrutado. También se dispone de una aplicación de descarga para iOS y Android con el nombre 'Elecciones CyL 2026', que mostrará la misma información.

Los ciudadanos pueden tener acceso a esta app que también estará disponible para los medios de comunicación, si bien estos también disponen, previa solicitud, de un repositorio de datos en formato CSV. En concreto, 135 profesionales de la comunicación de un centenar de medios han solicitado acceso a este repositorio y 46 profesionales han tramitado su acreditación personal para cubrir el evento, cuatro de medios naciones y trece regionales, de Castilla y León u otras comunidades.

"Hay una gran demanda de información por parte de los medios y estos siempre es importante para que la ciudadanía pueda estar perfectamente informada", ha señalado González Gago, quien, por otra parte, ha explicado el refuerzo en el operativo de seguridad en el ámbito de personal, tecnológico y de sistemas.

El Centro Cultural Miguel Delibes ha sido reforzado con medidas de seguridad para garantizar su funcionamiento y operatividad durante toda la jornada electoral, con actuaciones que incluyen controles de acceso mediante un sistema de acreditación previa que distingue entre personal de organización, prensa e invitados.

Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de Valladolid protegerán el "centro neurálgico" de la jornada electoral a lo largo de todo el día.

CIBERSEGURIDAD

Respecto al operativo tecnológico, se ha establecido uno conforme a estándares avanzados de disponibilidad, continuidad operativa y eficiencia, en un "refuerzo muy importante" para tener "garantías frente a posibles ataques por ciberseguridad", ha subrayado el consejero de la Presidencia.

El dispositivo integra centros de procesos de datos redundados, sistemas de comunicaciones de alta capacidad y plataformas de gestión alienadas con los requisitos funcionales del proceso electoral.

Asimismo, se han desarrollado tareas de análisis de vulnerabilidades, monitorización permanente, análisis proactivo de amenazas y procedimientos reforzados de autenticación y control de accesos, todo ello con el objetivo de asegurar la integridad y confidencialidad de los sistemas implicados.

En este contexto, también se mantiene un contacto "permanente" con el Centro Criptológico Nacional, que aporta capacidades especializadas en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia, ha apuntado González Gago.

Esta cooperación permite reforzar la detección temprana de riesgos, optimizar la coordinación ante posibles incidentes, y asegurar la protección del ecosistema tecnológicos durante el proceso electoral, incluida la presencia del personal especializado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Por otro lado, se han reforzado los sistemas disponibles para poder "solventar inmediatamente" cualquier fallo que se pueda producir en la jornada. En concreto, el Centro de Difusión de Datos dispone de generadores de luz, doble operador de telecomunicaciones y un Centro de Atención a los Representantes de la Administración gemelo de otro que se establece en Salamanca preparado para estar operativo ante una incidencia.

El consejero de la Presidencia ha incidido en que con este dispositivo se realiza "un esfuerzo importante organizativo" con el se pretende que la jornada electoral se desarrolle "con normalidad" y se pueda transmitir a los ciudadanos la información de esta "fiesta de la democracia".

De esta manera, ha animado a la ciudadanía que quiera "ejercer el derecho al voto" a que acudan a sus mesas con "orden y tranquilidad" en una jornada en la que se espera una climatología "relativamente buena".