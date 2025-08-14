El Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo (Salamanca) contará con una nueva sala de radiología y un mamógrafo

SALAMANCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo obtendrá una modernización en su equipamiento de diagnóstico por imagen gracias a la adjudicación de dos nuevos equipos: una sala de radiología y un mamógrafo.

La primera es una sala de radiología digital robotizada con suspensión de techo, tres paneles planos y telemetría. Con un importe de adjudicación de 306.130 euros.

El segundo, un mamógrafo digital con sistema de tomosíntesis y estación diagnóstica, cuya inversión asciende a 254.100 euros, tal y como han informado desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Los contratos con las empresas adjudicatarias se firmarán los próximos días 19 y 20 de agosto, respectivamente, y el plazo de instalación y puesta en marcha es de tres meses tras la firma del contrato, han añadido desde el CAUSA.

Estos nuevos equipos de última generación sustituirán a los actuales, modernizando las prestaciones del servicio con mejoras en la calidad de la imagen y una optimización de los tiempos, lo que permite una mayor eficiencia y precisión de los diagnósticos, repercutiendo en una mejor asistencia a los usuarios, como han subrayado desde el Hospital salmantino.