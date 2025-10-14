El Centro Fundos Fórum Salamanca acoge este jueves el cinefórum del documental 'Equipo Crónica. Arte de trinchera'

SALAMANCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Fundos Fórum Salamanca ha inaugurado este jueves, a las 19.00 horas, su programación de actividades culturales en torno a la exposición temporal 'Todo es pop. De Europa a Estados Unidos', con la celebración de un cinefórum dedicado al documental 'Equipo Crónica. Arte de trinchera'.

La proyección, de acceso libre por la entrada de la calle Miguel de Unamuno, se enmarca en un estilo que combinaba el Pop Art con una mirada "crítica" a la sociedad y la política de su tiempo.

'Equipo Crónica' fue un colectivo artístico español nacido en Valencia en 1965 e integrado por Manolo Valdés, Rafael Solbes y, en sus inicios, Juan Antonio Toledo. "Sus obras desafiaban la censura y ofrecían una relectura irónica de la historia del arte", han señalado desde Fundos en un comunicado recogido por Europa Press.

"A través de un lenguaje visual vibrante y provocador, dejaron una huella imborrable en el panorama artístico español e internacional, convirtiéndose en referentes de la denuncia social a través del arte", han subrayado desde el Centro Cultural que acoge la exposición temporal.

El documental 'Equipo Crónica. Arte de trinchera' "sumerge" al espectador en la historia de este "icónico" grupo, "explorando su impacto en el arte y la cultura". Asimismo, la cinta incluye entrevistas a expertos, testimonios de artistas contemporáneos e imágenes de archivo.

Además, la película analiza el legado y la influencia del colectivo en el arte actual, con el objetivo de demostrar que su mensaje "sigue vigente en la sociedad de hoy".