El Centro de Hemoterapia sorteará camisetas de la Selección con dos estrellas entre quien done sangre hasta el día 26

Anuncio del sorteo de camisetas de la Selección entre quienes donen en Castilla y León.
Anuncio del sorteo de camisetas de la Selección entre quienes donen en Castilla y León. - CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 20 julio 2026 14:12
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VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) sorteará cinco camisetas de la Selección Española de Fútbol entre las personas que acudan a donar hasta el día 26 de julio.

Así lo ha dado a conocer a través de su perfil en la red social 'X' (@donasangreCYL), en el que señala que sorteará la vestimenta entre quienes donen entre el 15 y el 26 de julio.

"La segunda estrella ya es nuestra! Ahora tú también puedes formar parte de esta gran victoria", señala el Chemcyl para celebrar la victoria de la Sleección.

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