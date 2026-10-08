El Centro Leonés de Arte se adentra en la mirada viajera de Leny Pellitero y su homenaje a las mujeres del mundo

Archivo - Una de las fotografías de la exposición de Leny Pellitero que se podrá visitar desde mañana en el Centro Leonés de Arte. - LENY PELLITERO - Archivo

LEÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Leonés de Arte (CLA) que gestiona el Instituto Leonés de Cultura (ILC) se adentra en la mirada viajera de la fotógrafa Leny Pellitero y su homenaje a las mujeres del mundo a través una exposición que se podrá visitar desde mañana compuesta por 60 piezas que pertenecen a las series 'Mujeres', 'El sur de Sudán' y 'Cruzándome con lo insólito'.

La apertura de la muestra, denominada 'Leny Pellitero: memoria gráfica', tendrá lugar a las 19.00 horas y contará con presencia de la autora; del director del departamento y cocomisario de la exhibición, Luis García Martínez, y del coordinador del organismo autónomo, Emilio Gancedo.

"Leny Pellitero pertenece por derecho propio a esa amplia saga de autoras leonesas que han aportado una visión singular y muy destacada a la fotografía contemporánea, y cuya obra se enmarca en el territorio del documentalismo de viajes, fusionado en algunas ocasiones con la cooperación médica internacional", ha expresado Luis García, que también se ha referido a la variedad y calidad de dicha saga.

Leny Pellitero nació en la localidad leonesa de Bercianos del Páramo y desde muy pequeña sintió una atracción especial por el hecho mágico de la captura de imágenes y su traslación al papel como elemento de memoria, un hecho influenciado por la fuerte afición de su padre a la fotografía. Los estudios y la profesión de enfermería, que Leny ejerció en Oviedo con enorme vocación y dedicación hasta el momento de su jubilación, le absorbieron gran parte del tiempo, aunque de forma latente siempre mantuvo vivo su interés y amor por la fotografía.

El año 1994 fue un punto de inflexión en su trayectoria vital y la fotografía fue lo que le ayudó a superar momentos muy críticos y duros, o al menos a mitigar sus efectos. Desde ese momento la fotografía se convirtió en un elemento consustancial de su vida junto al descubrimiento de la otra cara del mundo al participar en una misión como voluntaria con la ONG Médicos Mundi en tierras peruanas. También realizó una colaboración humanitaria con el obispo Nicolás Castellanos en Bolivia, agustino leonés nacido en Mansilla del Páramo en 1935 y fallecido en Santa Cruz de la Sierra en 2025.

VIAJERA PERMANENTE

Se convirtió de este modo en una viajera permanente cada vez más interesada en poder aproximarse a otros pueblos, países y culturas para reflejar documentalmente esas otras realidades. Así, realizó una serie de viajes por todo el mundo con el ánimo de retratar nuevos lugares, culturas, personajes y costumbres, y comenzó a colaborar con el antropólogo catalán Joan Riera en algunas misiones que le han llevado a recorrer buena parte de África y Asia.

Su obra ha conseguido el reconocimiento público en varios certámenes destacados en los ámbitos nacional y local como en el concurso Nuevos Talentos de los Encuentros Fotográficos de Gijón en 2019, el Premio Fundación Aquae en 2021 o el Premio Especial Centenario de la Cámara de la Propiedad de León 2023, entre otros.

En concreto, las fotografías que se presentan en esta muestra corresponden a una selección de 60 piezas muy concretas que pertenecen a tres series: 'Mujeres', 'El sur de Sudán' y 'Cruzándome con lo insólito'. Estos trabajos han sido desarrollados en países como Bolivia, Portugal, España, Turquía, India, Pakistán, Afganistán y Cuba, entre otros, entre 2015 y 2024.

GUERRERAS

La serie 'Mujeres' plantea un homenaje explícito a las mujeres como eje fundamental que articula, desarrolla y potencia la sociedad en sus diversas vertientes. La mujer alcanza para Leny la denominación de guerrera por su permanente y constante lucha contra todo tipo de dificultades para desarrollarse y subsistir, y en esta serie se refleja la realidad cotidiana de la mujer por medio de un amplio, rico y diverso panorama de mujeres captadas en muy diferentes países, crisol de culturas que poner en valor el trabajo y la tenacidad de todas estas protagonistas. Son imágenes de intensa fuerza plástica y creativa que muestran sus espacios cotidianos, vivenciales y laborales.

Por su parte, la serie 'Cruzándome con lo insólito' presenta un conjunto de 20 fotografías, miscelánea en la que se plantea como eje fundamental ese componente sorpresivo que descubre una nueva realidad inquietante o sorpresiva ante la mirilla de la cámara fotográfica, ese punto mágico de tensión que interpela al espectador.

Por último, la serie 'Sudán del Sur' constituye un homenaje a las culturas tribales y étnicas del sur de Sudán y su conexión directa con la naturaleza y los animales como ejes claves de una cultura milenaria de tribus nómadas.

'Leny Pellitero: memoria gráfica' podrá contemplarse en la primera planta del Centro Leonés de Arte hasta el próximo 22 de noviembre, con entrada gratuita y en horario de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas; sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas. Además, se podrán solicitar visitas guiadas para grupos y escolares.