El Centro Nacional de Fotografía de Soria incorporará obras de Madoz, Fontcuberta y Yeregui a su colección

SORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Fotografía (CNF) de Soria ampliará su colección con nuevas adquisiciones de obras realizadas por Chema Madoz, Joan Fontcuberta y Jorge Yeregui, tres de los nombres "más destacados de la fotografía actual española".

En este marco, el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, ha adjudicado tres contratos destinados a la compra de piezas de fotografía, con una inversión total de 55.260 euros, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Estas adquisiciones, publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, buscan dotar al centro de un fondo "diverso y representativo que preserve el legado fotográfico español y acerque a la ciudadanía la creación actual más relevante".

La primera de las obras corresponde a Chema Madoz, una pieza titulada 'Sin título' (2012) y adquirida a la galería Elvira González por 16.650 euros. Madoz, Premio Nacional de Fotografía en 2000, es reconocido por su estilo "singular", que convierte objetos cotidianos en metáforas visuales, y su incorporación refuerza la apuesta por "obras icónicas".

En segundo lugar, se ha adquirido un conjunto de diez fotografías de la serie 'eHerbarium', de Joan Fontcuberta, por un importe de 25.300 euros. Estas muestras son impresiones realizadas mediante técnica giclée con tinta ultrachrome sobre papel Hannemühle Museum Etching, adquiridas directamente al autor.

Fontcuberta, Premio Nacional de Fotografía en 1998 y Premio Hasselblad en 2013, es uno de los fotógrafos españoles de "mayor proyección internacional", con una obra centrada en la reflexión crítica sobre "la verdad, la ficción y el poder de la imagen".

La tercera adquisición es una obra de Jorge Yeregui, titulada 'El herbario. Fondation Cartier. Díptico de la serie Paisajes mínimos', realizada en París en 2010. La pieza, adquirida a la galería Alarcón Criado por 13.310 euros, refleja la investigación del autor sobre los vínculos entre territorio, paisaje y memoria, lo que ofrece "una mirada renovada a la relación entre arte, naturaleza y espacio urbano".