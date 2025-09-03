El centro Numant-IA, "clave" para defensa nacional, estará operativo en Soria en 2028 tras una inversión de 70 millones

La ministra de Defensa, Margarita Robles (2d), visita las instalaciones del polígono industrial de Valcorba, donde está prevista la construcción de un Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas de la Defensa, a 3 de agosto de 2025 - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, denominado Numant-IA que será "clave" para la seguridad y defensa nacional, estará operativo en el polígono de Valcorba de Soria a principios de 2028 tras una inversión de 70 millones de euros por parte del Ministerio de Defensa.

Se trata de un proyecto de "primer nivel" que dará a luz una nube privada e independiente de datos que ofrece el respaldo y la resiliencia necesaria en la era de la Inteligencia Artificial (IA).

Unas 20 personas formarán parte permanente de la plantilla de este centro que funcionará 24 horas al día y 365 días al año y que este miércoles se ha presentado en Soria durante un acto que ha contado con la participación de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El espacio se ubicará en una parcela de casi cuatro hectáreas en el polígono de Valcorba, cedida por el Ayuntamiento de la capital soriana, donde ya están en marcha los estudios topográficos.

El director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el teniente general José María Millán, ha remarcado que este centro "pionero" supone apostar por la modernización e incorporación de sistemas de inteligencia artificial en beneficio de las Fuerzas Armadas.

EJEMPLO DE COHESIÓN

La ministra de Defensa ha presidido este acto, junto a la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, en el que ha señalado que serña una instalación "puntera ejemplo de cohesión territorial y compromiso con la generación de empleo de calidad en lugares con desequilibrio poblacional".

"La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación en toda Europa y el mundo. Por eso, este centro está alineado con el Libro Blanco de la defensa de la UE y supone un polo de atracción de talento y el establecimiento de sinergias con universidades, entre otros", ha indicado la titular de la cartera de Defensa.

Así, ha subrayado que se "un ejemplo de cómo la Defensa permite descentralizar servicios y generar oportunidades en toda la geografía nacional". "Entendemos que las Fuerzas Armadas y sus programas deben estar integrados en todo el territorio, Soria es un sitio que siempre las ha recibido muy bien, en el que creemos profundamente por su capacidad de aceptación", ha manifestado la ministra.

TECNOLOGÍA DUAL

El Centro cuenta con 70 millones de inversión asumidos por el Ministerio de Defensa. Margarita Robles ha manifestado su orgullo por este proyecto que "es esencial para el futuro de nuestras Fuerzas Armadas", para las que ha tenido unas palabras de elogio.

"Los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas son la mejor garantía de profesionalidad en misiones internacionales, en apoyo a ayuda humanitaria o en los incendios, como ha quedado claro en los incendios que han asolado parte de Castilla y León este verano", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado la importancia de este centro para proteger las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, y hacerlo, además, desde una perspectiva dual "que permita incluir a la sociedad civil".