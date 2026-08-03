El Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) "refuerza" su apuesta por la formación, el empleo y la reinserción social

La directora del centro, Laura Pérez, y el subdelegado del Gobierno, Fernando Galdeano. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

ÁVILA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario de Ávila (Brieva) mantiene una "amplia actividad" orientada a la formación, la adquisición de competencias laborales y la reinserción social, según los datos presentados por la dirección del centro en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno.

"La actividad desarrollada combina la participación de las internas en talleres ocupacionales y productivos con una amplia oferta de programas educativos, sanitarios y de intervención social destinados a favorecer su autonomía personal y su futura incorporación a la vida en comunidad", señala la Subdelegación a través de un comunicado.

Entre las actuaciones que se desarrollan en el centro destacan los programas de atención a la salud mental, apoyo a personas con problemas de drogodependencias, promoción de hábitos de vida saludables, formación académica y actividades orientadas a la inserción social y laboral.

La oferta educativa "se adapta a las distintas necesidades formativas de las internas" e incluye programas de alfabetización, educación básica, preparación para la obtención del Graduado en Educación Secundaria y formación específica en lengua española para población extranjera.

Una parte "esencial" de esta labor se desarrolla en colaboración con entidades sociales y del tercer sector, entre ellas Cáritas, Cruz Roja, Faema, Acope, Prolibertas, Arco Iris o la Asociación Española Contra el Cáncer, que participan en programas de acompañamiento, atención social, formación y preparación para el retorno a la vida en libertad.

El subdelegado del Gobierno, Fernando Galdeano, ha destacado la labor que se desarrolla en el centro penitenciario más allá del cumplimiento de las penas.

"La reinserción constituye uno de los principios fundamentales de nuestro sistema penitenciario. La formación, el empleo, la educación y el acompañamiento social son herramientas esenciales para que las personas privadas de libertad puedan afrontar su futuro con más oportunidades y recursos. El trabajo que se desarrolla en Brieva responde precisamente a ese objetivo de preparación para la vida en libertad y de plena incorporación a la sociedad", ha asegurado.

Durante la Comisión de Asistencia al Subdelegado también se informó de distintas actuaciones de mejora y adaptación de las instalaciones impulsadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con el objetivo de seguir reforzando las capacidades y servicios del centro.