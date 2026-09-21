El centro penitenciario de León cierra un "fin de semana negro" con otro funcionario agredido en la jornada de ayer

Archivo - Centro penitenciario de León, en Mansilla de las Mulas. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro penitenciario de León, en Mansilla de las Mulas, ha cerrado un "fin de semana negro" con la agresión el pasado sábado a dos funcionarios y otro episodio violento registrado durante la mañana de ayer.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado que los hechos acaecidos durante el fin de semana son "muy preocupantes" y ponen de manifiesto la "extrema vulnerabilidad" que padecen los empleados del centro penitenciario de Villahierro, que resulta "intolerable". "Estas dos últimas agresiones demuestran que los profesionales penitenciarios nos jugamos el tipo en cada turno, ante la total inoperancia de nuestros gestores", ha apostillado.

La organización sindical ha recordado los "graves incidentes" registrados el pasado sábado, cuando "una supuesta urgencia médica de un interno resultó ser simulada y se convirtió en una trampa que se saldó con patadas y cabezazos a dos funcionarios".

A ello se suma el suceso registrado ayer durante el traslado de un interno desde el módulo 4 al departamento de aislamiento, cuando el recluso propinó un fuerte golpe al trabajador encargado de la conducción. "Tres altercados violentos en un solo fin de semana que no son fruto de la casualidad, sino de un sistema colapsado y masificado", ha explicado CSIF en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, la organización sindical ha advertido de que la prisión de León ronda en estos momentos una ocupación del 127 por ciento y la población reclusa ha experimentado un crecimiento en el último año del 32 por ciento.

"En este contexto de saturación y falta de personal nos encontramos ante una más de las inoperantes medidas y actitudes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que prefiere mirar hacia otro lado mientras los módulos explotan. Desde los despachos oficiales se impone el buenismo de propaganda y los discursos bonitos, pero la realidad que vivimos en el interior de los muros es otra muy distinta, y la cruda verdad termina imponiéndose", ha lamentado CSIF.