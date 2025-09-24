El Centro Penitenciario de León registra un descenso "drástico" de incidentes regimentales en el último año

La directora del Centro Penitenciario de León, Henar García (segunda por la izquierda) y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón (a su derecha), durante el acto de celebración de La Merced en San Isidoro (León). - EUROPA PRESS

Celebra La Merced con la ausencia de Acaip-UGT por el "deterioro" de las condiciones laborales y promesas "incumplidas"

LEÓN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario de León ha celebrado este miércoles la festividad de La Merced en un acto en el que se ha destacado el descenso "drástico" de incidentes regimentales durante el último año.

Sobre este asunto se ha pronunciado la directora del Centro Penitenciario, Henar García Casado, que también se ha referido a la mejora de la calidad de vida para los trabajadores; ha alabado el compañerismo existente entre los empleados y ha agradecido el apoyo social que se recibe desde entidades como la Cámara de Comercio o la Universidad de León.

Además, ha recordado algunas jornadas complicadas del último año como la vivida durante el apagón el pasado mes de abril, momento en el que la respuesta del personal fue "excepcional" o el intento de fuga el pasado mes de junio, frustrado gracias al trabajo "rápido y exitoso" de la Guardia Civil.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha hecho hincapié el número de incidentes regimentales producidos durante el último año, que ha disminuido "drásticamente".

Además, ha explicado que el Centro Penitenciario de León cuenta con capacidad para 1.800 internos en celdas dobles y actualmente hay algo menos de 1.100, una ratio que "siempre es mejorable". "Lo ideal sería que fuesen todas las celdas individuales", ha apuntado y ha agregado que, de este modo, habría entre 800 o 900 reclusos, que "sería lo ideal".

Tanto Alaiz Moretón como Henar García han tenido palabras de agradecimiento para los trabajadores del Centro Penitenciario de Villahierro, ubicado en el municipio leonés de Mansilla de las Mulas.

UNA LABOR "COMPLEJA Y NECESARIA".

En esta misma línea se ha pronunciado el alcalde de León, José Antonio Diez, que se ha referido al trabajo en las dependencias penitenciarias como una labor "compleja y necesaria". Además, ha ofrecido el apoyo del Ayuntamiento de León en cualquier proyecto en el que pueda ofrecer su colaboración.

La celebración de La Merced ha tenido lugar en la Real Colegiata de San Isidoro, un acto que ha contado con la presencia de numerosos representantes políticos y sociales, entre ellos el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel o la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, que ha recibido la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario por la colaboración entre ambas entidades.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, que ha recibido el Reconocimiento Social Penitenciario por la colaboración en la integración de internos, un reconocimiento que también han recibido los guardias civiles Javier Amigo Fernández y Adolfo Villarroel por su implicación y actitud en el intento de fuga de un interno desde el Hospital de León.

También han recibido reconocimientos el jefe de servicios Ángel Monzú, el jurista Rafael Martínez y los encargados del servicio de mantenimiento Jesús Nistal y Roberto Rodríguez.

REIVINDICACIONES SINDICALES.

Por su parte, el sindicato Acaip-UGT no ha estado presente en los actos institucionales organizados por la Administración con motivo del Día de la Merced por el "profundo malestar" existente entre los trabajadores penitenciarios fruto de la "falta de respeto continuada" de la Administración hacia la labor diaria en los centros y la ausencia de medidas concretas para dar respuesta a los problemas que se afrontran.

Para la organización sindical resulta "inaceptable" que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en la mesa general de la Administración General del Estado, siga sin desarrollarse en los términos que competen a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según ha informado Acaip-UGT.

Al respecto, ha argumentado que este acuerdo es "un compromiso firme" con los empleados públicos penitenciarios y no puede quedar reducido a "un mero papel sin aplicación práctica". Por ello, ha exigido que se cumpla lo pactado, que se respeten los compromisos adquiridos y que se pongan en marcha "de inmediato" todas las cuestiones que dependan de la voluntad política y de gestión de los responsables.

"No podemos olvidar el ataque que ha sufrido el colectivo derivado de una campaña mediática de desprestigio que ha supuesto un deterioro creciente de la imagen pública de los profesionales penitenciarios, y que no han tenido respuesta ni apoyo institucional desde la Secretaría General ni desde los órganos directivos que no han alzado una voz firme en defensa de nuestro trabajo", ha agregado.

"DESPRECIO" AL COLECTIVO.

Este silencio es "una muestra más" del "desprecio" al que se somete a un colectivo que desempeña un papel "esencial" en el sistema público y en la seguridad de todos los ciudadanos.

No obstante, en el día de la patrona Acaip-UGT ha querido poner en valor la "entrega, compromiso y profesionalidad" de todos los trabajadores penitenciarios, que cada día garantizan el buen funcionamiento de los centros.

"En condiciones cada vez más difíciles, con carencias estructurales, falta de recursos materiales y humanos, y ausencia de respaldo institucional, los empleados penitenciarios seguimos cumpliendo con nuestra responsabilidad, garantizando tanto la seguridad como la labor de reinserción que marca nuestra Constitución", ha subrayado.

Finalmente, ha reiterado que no existen "motivos reales" para participar en unos actos institucionales "que pretenden mostrar una imagen de normalidad y celebración", cuando la realidad en los centros penitenciarios incluye el "deterioro" de las condiciones laborales, la falta de reconocimiento y promesas "incumplidas".