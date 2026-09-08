El Centro Penitenciario de Soria abre un nuevo módulo con 36 celdas de respeto de máxima exigencia

Imagen de archivo del Centro Penitenciario de Soria - GOBIERNO

SORIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario de Soria abre este martes el módulo 9, de dimensiones más reducidas, con 36 celdas, que funcionará como módulo de respeto de máxima exigencia. El Gobierno central ha explicado que la puesta en servicio del nuevo módulo constituye un avance en el proceso de utilización gradual de las instalaciones penitenciarias ubicadas en el barrio de Las Casas, hasta llegar a 304 internos, algo menos de la mitad de la capacidad total del complejo.

A esto ha añadido que la apertura supone la entrada en funcionamiento del primer módulo de respeto de nivel 3 del centro, el de exigencia alta que supone el nivel más elevado para Instituciones Penitenciarias dentro de los tres niveles de los módulos de respeto. Se suma a los cuatro módulos residenciales actualmente operativos, los números 5, 6, 7 y 8, así como a los departamentos de Ingresos y Enfermería.

Las mismas fuentes han destacado que el Gobierno cumple la previsión anunciada a finales de 2025. La directora del Centro Penitenciario de Soria, Alba Bartolomé, explicó entonces, durante una Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno, que entre los objetivos para 2026 figuraba precisamente la apertura de un módulo de 36 celdas destinado a funcionar como módulo de respeto.

La decisión responde al modelo seguido desde la puesta en servicio del establecimiento, que permite ampliar su utilización de acuerdo con la evolución de la población penitenciaria, las necesidades de tratamiento y los recursos humanos disponibles.

El nuevo departamento forma parte de los tres módulos de dimensiones más reducidas, de 36 celdas cada uno, con los que cuenta el Centro Penitenciario de Soria. A ellos se suman ocho módulos residenciales de 72 celdas, lo que eleva a 684 el número de celdas residenciales de las instalaciones.

El establecimiento dispone además de 32 plazas en régimen cerrado, 56 en Ingresos, Salidas y Tránsitos y 64 en Enfermería. "Estos módulos de menor tamaño están especialmente concebidos para facilitar programas de intervención y tratamiento más específicos, ya que disponen de espacios de trabajo para los equipos técnicos y las entidades que colaboran con Instituciones Penitenciarias", han señalado las mismas fuentes.

El módulo que entra en servicio tiene como objetivo favorecer una convivencia que facilite la adquisición de hábitos saludables y prosociales, compatibles con una vida adaptada en libertad.

Instituciones Penitenciarias ha explicado que concibe los módulos de respeto como espacios en los que la convivencia se basa en la responsabilidad individual, la participación de los internos y la aceptación voluntaria de unas normas. Se persigue así favorecer hábitos y comportamientos semejantes a los que rigen la vida en sociedad y reforzar la preparación para la reinserción.