El Centro de Supercomputación, infraestructura "estratégica" en CyL tras invertir más de 20 millones en esta legislatura

LEÓN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Centro de Computación de Castilla y León (Scayle) ha celebrado este viernes en León una nueva reunión de su patronato, presidido por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en la que se ha puesto de relieve el crecimiento sostenido del centro a lo largo de la legislatura, un periodo en el que se ha consolidado como una infraestructura "estratégica" tras invertir más de 20 millones de euros.

Con esta inversión se pretende consolidar a Castilla y León como "referente" en supercomputación, cuántica e innovación tecnológica, según se ha plasmado en la reunión, en la que el presidente del patronato ha agradecido la implicación de todos los miembros y ha subrayado que Scayle es hoy una infraestructura "madura, solvente y alineada con las prioridades estratégicas de la Comunidad", fruto de una gestión "rigurosa" y de una apuesta continuada por el conocimiento y la tecnología.

El impulso inversor realizado durante la actual legislatura se ha traducido en el refuerzo de infraestructuras y proyectos estratégicos como el supercomputador Caléndula, cuya ampliación ha multiplicado la capacidad de cálculo, así como del almacenamiento al servicio de la comunidad científica, y de RedCayle, como red de interconexión de recursos y el acceso compartido a servicios avanzados de datos, afianzando al Centro de Supercomputación como un nodo "clave" del ecosistema tecnológico de la Comunidad.

También ha destacado el desarrollo de iniciativas como BioScayle, orientada a la biocomputación o el liderazgo en tecnologías cuánticas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

En esta legislatura también ha avanzado de forma significativa el proyecto de nueva sede de Scayle en León, una infraestructura diseñada para acoger el centro de procesamiento de datos y las capacidades tecnológicas más avanzadas, incluido el supercomputador Caléndula.

NUEVA SEDE, UN "SALTO CUALITATIVO

Las obras, impulsadas por la Junta con una inversión superior a tres millones de euros, se encuentran en fase de finalización y su puesta en servicio supondrá un "salto cualitativo" en sostenibilidad, eficiencia energética y disponibilidad de espacios de trabajo, formación y colaboración. La migración de equipos se extenderá durante 2026 para garantizar la continuidad operativa del servicio sin interrupciones.

AVANCE EQUILIBRADO

En el informe de gestión presentado al patronato se ha constatado el avance equilibrado de todas las áreas del centro (administrativa, técnica, de recursos humanos, formación y proyectos), así como el refuerzo de los servicios que Scayle presta a universidades, centros de investigación, administraciones públicas y empresas. Este trabajo ha permitido ampliar capacidades, atraer nuevos proyectos y garantizar un uso cada vez más eficiente de los recursos públicos.

El patronato ha aprobado la Memoria de Actividades de 2025, que recoge un ejercicio marcado por la consolidación de las inversiones realizadas y por el impulso a nuevas líneas estratégicas vinculadas al cálculo científico, la biocomputación y los proyectos de alto valor añadido.

En esta reunión del patronato la Junta ha reiterado su compromiso con Scayle como una herramienta "esencial" al servicio de la investigación, la innovación y la competitividad de la Comunidad, basada en una gestión eficaz, planificación a largo plazo y una inversión sostenida orientada a resultados.