El Centro Tormes + de Salamanca acogerá el 9 de octubre un taller sobre ciberseguridad energética con más de 30 expertos

SALAMANCA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tormes + de Salamanca acogerá el próximo viernes, 9 de octubre, un taller presencial sobre ciberseguridad en empresas energéticas de la Comunidad que contará con una treintena de expertos.

Con el título de 'Taller de Ciberseguridad en Energía e Infraestructuras Críticas', la jornada formativa está dirigida a empresas de Castilla y León del sector energético y de infraestructuras críticas, en el marco de la Red Argos, la iniciativa impulsada por Incibe, el IceCyL y la Junta para reforzar la ciberseguridad empresarial.

La actividad, de carácter presencial, se celebrará de 10.30 a 13.30 horas y contará con la participación de una treintena de profesionales del tejido empresarial energético de la comunidad, así como combinará una parte teórica y otra práctica.

La jornada abordará el panorama actual de amenazas, soluciones y marco normativo en materia de ciberseguridad, según ha subrayado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

En el marco de la cita, el jefe del Departamento de Infraestructuras, Comunicaciones y Ciberseguridad de Aqualia, Alfonso Esteban Sanz, ofrecerá una ponencia sobre la protección de sistemas OT/SCADA y entornos conectados en un contexto de amenazas y exigencias regulatorias crecientes, con casos prácticos y recomendaciones basadas en su experiencia.

La sesión abordará así un asunto de plena actualidad, el de los riesgos y vectores de ataque específicos que afectan al sector energético.

La parte práctica del taller incluirá la simulación de un ciberataque aplicado a un escenario real del sector de las energías renovables, con el que los participantes podrán entrenar la toma de decisiones ante un incidente de este tipo, mejorar su capacidad para identificar vulnerabilidades y valorar la eficacia de las medidas de protección disponibles.

El formulario de inscripción se encuentra en la dirección: https://tormesplus.com/eitt/taller-de- ciberseguridad-en-energia-e-infraestructuras-criticas