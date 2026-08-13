Los centros cívicos de Burgos acogen a 455 menores este verano en su programa de conciliación y corresponsabilidad

Cristina Ayala con los participantes en el campamento. - EUROPA PRESS

BURGOS 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha celebrado este jueves la tradicional fiesta intermedia de sus campamentos urbanos de verano, que buscan favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante la época estival y en el que participan esta semana 455 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años.

Una cifra que alcanza a cerca de 2.000 menores a lo largo de todo el periodo estival, tal y como ha explicado la alcaldesa, Cristina Ayala.

Bajo el lema 'La agencia secreta del verano', el programa de este año propone a los participantes resolver dinámicas "tipo cluedo" para descubrir aspectos de la ciudad, al tiempo que fomenta la socialización y da protagonismo a las propuestas que plantean los propios menores.

Las actividades, que comenzaron a finales de junio y se extenderán hasta finales de agosto, están gestionadas por la empresa Serena, en colaboración con diversas áreas municipales como Movilidad y Autobuses, Protección Civil y Almacenes Municipales.

Durante la visita a los talleres, la regidora ha destacado el "incremento constante" en la demanda de estas plazas, si bien han recordado que la capacidad viene "condicionada por las limitaciones de espacio de los centros actuales".

En este sentido, la previsión del equipo de Gobierno es poder "ampliar la oferta de cara al próximo año" con la puesta en marcha del nuevo centro cívico de Fuentecillas, cuyas obras avanzan a buen ritmo con el objetivo de finalizar a lo largo de la presente legislatura antes de proceder a su equipamiento.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, se ha mostrado confiada en que la capital burgalesa recupere la distinción de 'Ciudad Amiga de la Infancia' que otorga Unicef.

Según ha explicado Del Campo, el Consistorio trabaja desde el inicio del mandato adaptándose a los criterios fijados por la organización, impulsando un enfoque transversal en el que participan de forma coordinada las distintas áreas municipales. Entre los pasos comprometidos, destaca la aprobación en el pleno de septiembre del reglamento para la constitución de la nueva comisión de participación infantil.