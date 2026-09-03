Los centros hospitalarios de la Gerencia de Salud en CyL recibe una inversión de más de 13 millones

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 13.365.159 euros para la contratación del suministro de artículos de lencería y vestuario, dispositivos de asistencia ventricular izquierda y tratamiento estándar de tumores, sistemas de monitorización continua de glucosa y la puesta en marcha de tres esterilizadoras de vapor.

En primer lugar, se ha autorizado a través de Acuerdo Marco, un gasto de 10.756.700 euros para el suministro de lencería y vestuario (ropa de cama y plana, vestuarios pacientes y de personal, ropa y calzado quirúrgico y de personal) durante dos años, para los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y Léon.

El Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno a 1.214.400 euros para el suministro de 12 dispositivos de asistencia ventricular izquierda para el Servicio de Cirugía Cardiaca del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Asimismo, se ha aprobado un importe de 607.200 euros para la contratación del suministro de dispositivos 'Optune Gio' para la realización de terapia de campos eléctricos alternos para el tratamiento estándar de tumores en pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico (tumor cerebral) en el Servicio de Oncología del Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Se trata de dispositivos portátiles no invasivos que administran en el cerebro campos eléctricos alternos que producen la muerte de las células tumorales. Al administrarse de manera localizada en la zona del tumor, no afecta al resto de cuerpo y mejora la supervivencia de los pacientes sin los efectos secundarios de los tratamientos convencionales.

El Consejo de Gobierno también ha comunicado la contratación, por un importe de 563.009 euros, del suministro de 12.732 sistemas de monitorización continua de glucosa en liquido intersticial con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.

Finalmente, se ha dado el visto bueno a un gasto de 223.850 euros para el suministro, instalación y puesta en marcha de tres esterilizadoras a vapor y de los accesorios necesarios para el soporte de la actividad para el Servicio de Esterilización del Hospital Virgen de la Concha de Zamora.