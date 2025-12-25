Los centros podrán inscribir a alumnos en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo hasta el 16 de enero

Archivo - Alumnos en clase - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

VALLADOLID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de Castilla y León podrán proponer nuevos alumnos para participar en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo hasta el 16 de enero, tras la primera evaluación del curso, con el fin de atender nuevas necesidades de refuerzo detectadas entre el alumnado, según ha informado la Consejería de Educación.

El programa incluye cinco medidas gratuitas y voluntarias dirigidas a estudiantes de 3º, 4º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En el presente curso, 11.310 alumnos han participado ya en alguna de las iniciativas, que se desarrollan en 174 centros y cuentan con la implicación de 965 docentes.

Entre las actuaciones destacan el Apoyo al proceso de lectoescritura en 3º de Primaria, del que se han beneficiado 1.284 escolares; los Refuerzos extraescolares para la mejora de la competencia lectora en 4º de Primaria, con 1.305 alumnos; y los de competencia matemática en 3º y 4º, con 1.234 y 1.300 participantes, respectivamente. En Secundaria, 3.492 alumnos han tomado parte en el Acompañamiento al alumnado de 1º de ESO, y 2.695 en el Acompañamiento a la titulación en 4º curso de ESO.

El programa ofrece clases de refuerzo fuera del horario lectivo, y son los equipos docentes de cada centro quienes proponen los estudiantes que pueden beneficiarse de ellas. Además, las familias pueden solicitar ayudas para gastos de transporte escolar cuando el refuerzo se imparte en un centro distinto al habitual.

De cara al segundo trimestre, la Consejería de Educación incorporará 13 nuevos mentores especializados en competencia lectora, que se sumarán a los 13 actuales, con el objetivo de asesorar a los centros en la elaboración del Plan de Lectura y formar a los docentes que aplican las medidas del programa.