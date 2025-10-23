CEOE Ávila propone revisar la tasa de residuos y 30 minutos de 'parking' gratuito para fortalecer el tejido económico

ÁVILA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Abulense de Empresarios (CEOE Ávila) ha presentado al Ayuntamiento dos grandes propuestas para las próximas ordenanzas fiscales con el objetivo de "fortalecer el tejido económico y facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos".

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el presidente de la patronal, Diego Díez, que ha informado de que estas medidas "ya han sido registradas por parte del CEOE de Ávila en el Ayuntamiento" y se enmarcan en la colaboración institucional que la entidad mantiene con las diferentes administraciones.

La primera propuesta plantea la revisión de las tasas de recogida de residuos para introducir "criterios de equidad y proporcionalidad". "No es normal que una actividad que genera pocos residuos tenga que pagar lo mismo que una actividad que genera muchos", ha defendido Díez, quien ha solicitado bonificaciones del 75% para los contribuyentes que participen activamente en programas de compostaje domiciliario individual y para restaurantes y hoteles que colaboren con entidades sociales sin ánimo de lucro, como bancos de alimentos, con el fin de reducir el desperdicio alimentario.

Según ha destacado el presidente, estas medidas "van más en la línea de lo que Europa nos mandó", ya que "la idea no era crear un impuesto más, sino incentivar el reciclaje, la participación ambiental y la economía circular". Lo que se pretende con esta propuesta es que se "reoriente de verdad la tasa de basuras hacia la conciencia medioambiental y no hacia una carga fiscal añadida", ha subrayado.

La segunda propuesta registrada por la patronal abulense está relacionada con el aparcamiento en la ciudad. La CEOE ha propuesto la creación de una tarifa de aparcamiento comercial gratuito durante los primeros 30 minutos en las zonas de la ORA habilitadas para esta finalidad y en los parkings públicos de gestión privada dependientes del Ayuntamiento.

"Con ello intentamos paliar el sufrimiento al que están sometidos los abulenses después de aguantar todas estas obras que han levantado las calles", ha señalado Diego Díez, tras lo cual, al "volver a poner las calles, nos hemos dado cuenta de que han desaparecido unas cuantas plazas de aparcamiento".

Esta medida busca favorecer la rotación y el acceso al comercio tradicional, según CEOE Ávila, que propone además un estacionamiento limitado de 30 minutos en zonas comerciales fuera del centro, como la zona sur, "para que haya frecuencia de uso de los aparcamientos y se dinamice la actividad comercial". "Lo que queremos es una Ávila más dinámica, más accesible y más atractiva para vivir, trabajar y también, por supuesto, para comprar", ha afirmado Díez, que ha mostrado su confianza en que "si hay voluntad política, se podrá llegar a implantar".

Diego Díez ha recordado que "una de las medidas ya cuenta con ejemplos en otras provincias e incluso en la propia Castilla y León", por lo que considera que son "asumibles y alcanzables". "Este año vamos con tiempo", ha dicho, "hemos presentado ya nuestra propuesta para que el equipo de gobierno la estudie antes de la reunión anual y pueda valorarla con antelación".